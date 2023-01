Dónde ver y horario de la final de la Supercopa de España

Real Madrid y Barcelona disputan esta noche el Clásico del fútbol español en la final de la Supercopa de España, que se disputa en Riad, en Arabia Saudí. Los dos grandes se juegan el primer trofeo de la temporada, el que menos valor tiene al final de año, pero el que puede dar un empujón y marcar lo que queda de curso para ambos. Mientras Ancelotti necesita que su equipo muestre la mejor forma después de unos partidos con muchas dudas, Xavi Hernández necesita, con mucha más urgencia, ganar un título porque se lo están empezando a pedir y su prestigo como futbolista se agotará enseguida si en el banquillo no consigue levantar trofeos.

De ahí la importancia del choque de esta tarde. Un Clásico en un Clásico, por eso es complicado hacer predicciones acerca de lo que va a suceder. El año pasado se enfrentaron en la semifinal y el Real Madrid, en la prórroga supera al Barcelona. El equipo catalán ya no se recuperó en lo que quedó de año. Celebró como un título una victoria posterior en el Bernabéu, que de nada le sirvió. El Madrid, en cambio, ganó después al Athletic y menos un pequeño tropiezo en la Copa del Rey, cogió confianza para llevarse los títulos (LaLiga y una memorable Champions) que quedaban por disputar.

Para el choque de hoy, ninguno de los dos entrenadores va a hacer experimentos. Xavi porque quiere ganar, pero no se fía de su sistema defensivo. Ancelotti porque con las bajas de Tchouameni y Alaba poco puede variar. Lo máximo, como hizo en la semifinal, dejar a Modric en el banquillo. Sería ya un sorpresón mayúsculo que no lo fuera hoy en la final de la Supercopa contra el Barcelona. Ancelotti está dosificando a su jugador más veterano para que a sus 37 años la temporada no se le haga larga. La duda es si el Madrid puede permitirse minutos sin Modric ahora que está espeso o también, si ahora mismo Modric se encuentra tan espeso como sus compañeros. Como sea, el croata suele ser el primer damnificado cuando hay que cambiar el centro del campo para revolucionar o variar el camino que lleva el partido. Hoy empezará en el once, salvo sorpresa

El croata ha disputado 20 encuentros esta temporada con el Real Madrid, empatado con Mendy, Militao y Carvajal en la novena posición de partidos disputados, sin embargo, es el undécimo en minutos, porque de esos veinte encuentros, sólo en dos ha llegado hasta el final. Enteros, solo ha jugado contra el Girona y el Getafe. Y desde la vuelta del Mundial no ha disputado más de 75 minutos seguidos. Entró al final contra el Valladolid, no estuvo contra el Cacereño, estuvo los primeros 70 minutos frente al Villarreal (y fue cambiado con el marcador en contra) y se perdió la primera parte de la semifinal en Arabia Saudí. Después, en el descanso, con Camavinga tocado y con amarilla, Ancelotti dio paso a Modric.

A qué hora y en qué canal es la final de la Supercopa

El encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona se disputa hoy domingo por la tarde a las 20:00 horas y se puede ver en Movistar y en Larazon.es. El encuentro se juega en el estadio King Fahd de Riad, en Arabia Saudí.