El ofertón de Arabia a Busquets para alejarle del Barcelona

Sergio Busquets sigue a la espera de concretar su futuro. En estas últimas semanas saltó la noticia de que el jugador quiere escuchar primero a Laporta. La opción de marcharse a Miami está cuanto menos complicada y, en esta tesitura, aparece otro escenario: Arabia. En efecto, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo quiere reforzar su centro del campo. Mundo Deportivo desvela que la oferta es de 18 millones de euros por temporada, limpios a nivel fiscal. Una tentación difícil de rechazar con 34 años. A estas alturas, tanto Xavi como Iniesta decidieron marcharse a Qatar y a Japón, respectivamente.

El directivo Mateu Alemany habló sobre este adunto: “Busi sabe la consideración que se le tiene, es una institución para el club y para los socios. Termina contrato pero es una circunstancia que valorará él. Estamos a la espera de lo que pueda decidir. Si pudiera continuar, encantado. Entre Xavi y él van a tomar esa decisión cuando lo consideren y nosotros lo apoyaremos, y si se queda, fantástico”. De esta manera, desde el club se muestran contentos con el futbolista y se adaptarán a cualquier escenario.

“Cuando te encuentras en un equipo como el Barça es normal que uno se encuentre en el foco de todo el mundo. Soy lo primero que me exijo mucho de mí mismo. Nunca he sido un futbolista rápido. Pero me siento muy bien, en caso contrario no estaría convocado para el Mundial. Ahora quiero disfrutar y dejar estos debates. Hablo mucho con Xavi y Laporta. Me gusta sentirme útil, no quiero ser ningún problema. Pero no se ha hablado nada de esto. El joven al que más tengo que controlar es a Gavi. A pesar de que lo hago con todos. La juventud tiene estas cosas. Pueden ser más bromistas o más despistados, pero todos saben que cuando llega el momento del partido se tiene que trabajar de lo lindo y hacen caso a los veteranos. Además, en el caso de Gavi él es así. Cuando se habla de carácter e intensidad nadie lo supera. Pero también tiene que pulir otros aspectos”, afirmó el futbolista hace unos meses.