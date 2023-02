El nuevo plan de Busquets para dar una vuelta a su futuro

Sergio Busquets todavía no ha decidido nada sobre su posible adiós del FC Barcelona. RAC 1 afirma que el capitán del Barça sí está por la labor de bajarse de manera importante su salario.

A sus 35 años, Sergio Busquets cuenta con el apoyo de Xavi y sabe que llegarán dificultades en el fairplay financiero del club azulgrana para la temporada 2023-24.

Tras levantar su primer título como capitán en el King Fahd Stadium de Riad, Busquets quiere ser el primer jugador de la historia en levantar ocho títulos de la Copa del Rey superando a Gainza, Messi y a Piqué.

El jugador ya habló a finales de noviembre sobre este asunto: “Cuando te encuentras en un equipo como el Barça es normal que uno se encuentre en el foco de todo el mundo. Soy lo primero que me exijo mucho de mí mismo. Nunca he sido un futbolista rápido. Pero me siento muy bien, en caso contrario no estaría convocado para el Mundial. Ahora quiero disfrutar y dejar estos debates. Hablo mucho con Xavi y Laporta. Me gusta sentirme útil, no quiero ser ningún problema. Pero no se ha hablado nada de esto». Su rol de líder en el vestuario es cuanto menos difícil de manejar, especialmente con los jóvenes: «El joven que más tengo que controlar de todos los del Barça es Gavi. A pesar de que lo hago con todos. La juventud tiene estas cosas. Pueden ser más bromistas o más despistados, pero todos saben que cuando llega el momento del partido se tiene que trabajar de lo lindo y hacen caso a los veteranos. Además, en el caso de Gavi él es así. Cuando se habla de carácter e intensidad nadie lo supera. Pero también tiene que pulir otros aspectos”.

La otra gran opción que tiene encima de la mesa es la del Inter Miami de Estados Unidos. De momento, se desconoce si hay negociaciones avanzadas.