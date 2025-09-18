Cristóbal Soria habla en el podcast de Jordi Wild de las fiestas de Lamine Yamal: "El Barça tiene profesionales"

Todo el mundo mira a Lamine Yamal. La estrella del FC Barcelona, que podría volver antes de lo esperado al campo de juego, ha estado en el centro de varias polémicas en los últimos meses. Una de ellas, centrada sobre las actitudes "extradeportivas" del jugador, sobre todo a raíz de su viral fiesta de cumpleaños.

Sobre esto ha hablado también el popular colaborador de El Chiringuito. Cristóbal Soria ha visitado a Jordi Wild para participar en su podcast, The Wild Project. En la conversación han surgido diversos temas, desde los más virales y recurrentes del universo de Soria a algunas cuestiones más delicadas sobre el nuevo astro culé.

Preguntado por si teme que Lamine Yamal pueda ver su carrera torcida ante lo que se comenta, Cristóbal Soria ha descartado que eso pueda suceder. "Estoy seguro de que el Barça tiene los profesionales adecuados a disposición de Lamine Yamal", ha zanjado. "También estoy convencido de que el entorno de Lamine sabrá ponerle en cada momento los pies en el suelo y será capaz de echarle el balón al suelo, nunca mejor dicho".

"Entonces, pues eso", ha zanjado Soria. Eso sí, también ha reconocido que "es un riesgo que está ahí": "Evidentemente hemos visto situaciones en las últimas semanas, su fiesta de cumpleaños...". "Pero creo que no deja de ser más que lo propio de un chico que entrena, que se cuida, que piensa y vive para el fútbol, pero que hay cuatro días al año que decide pegársela porque quiere pegarse su fiesta... y me parece fenomenal".

La polémica rodea a Yamal constantemente. Incluso el seleccionador español, Luis de la Fuente, tuvo que salir en su defensa hace unos días, negando que Yamal celebrara sus goles haciendo la figura de una corona con los dedos. "Discrepo. Para mí la celebración no fue ponerse una corona, fue ponerse una chistera de mago. Yo lo vi y dije: es que ha vuelto a hacer magia", zanjó entonces el seleccionador.

"Tenemos aquí mucha costumbre de destacar lo más frívolo, pero lo que hay que poner en valor es que un chico de 16 años cuando los tenía, que ahora tiene 18, trabajaba como el que más, se cuidaba como el que más, tiene un talento descomunal, entrena seis horas diarias, más gimnasio, más ese entrenamiento que llamamos invisible... Todo lo que ha conseguido es gracias a eso, no a un gesto o a que haya hecho una fiesta, que eso no tiene importancia", zanjó De la Fuente.