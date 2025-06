Figo cumple el sueño que tenía Rivaldo desde que jugaron en el Barcelona

Luís Figo, leyenda del fútbol, ex jugador del Real Madrid o FC Barcelona (entre otros) y ganador del Balón de Oro en 2000, es el nuevo embajador de Betfair en España. El mito portugués (52 años) se ha unido al proyecto del operador de apuestas para ser un icono de la marca y ofrecer toda su experiencia y conocimientos al servicio de sus usuarios españoles. De esta forma, 25 años después, Figo volverá a lucir los mismos colores y formará parte del mismo equipo que Rivaldo, también embajador de Betfair desde 2018 y compañero de la estrella lusa en el FC Barcelona hasta que Figo protagonizó, en el verano de 2000, su histórico fichaje por el Real Madrid.

“Es muy divertido volver a coincidir con Rivaldo en el mismo equipo 25 años después. Desde que nuestros caminos se separaron, aunque fuimos rivales sobre el césped en muchas ocasiones, siempre hemos mantenido una relación cordial. Es lo bueno del fútbol, que cuando pasa tu carrera como profesional, siempre te quedan las buenas amistades. Con Rivaldo, ahora que jugamos partidos de leyendas, encontramos tiempo para recordar anécdotas y reírnos juntos. Es increíble la calidad que conserva tanto tiempo después. Fue, sin duda, uno de los mejores jugadores que me he encontrado, tanto en mi equipo, como en contra. Ahora es un honor volver a estar juntos en el mismo proyecto”, comentaba Figo sobre este reencuentro.

“Cuando Figo salió del Barcelona, dejó el equipo un futbolista diferencial y una persona con la que tenía una excelente relación. Afortunadamente, como dice Luís, la vida del deportista va más allá de lo que pasa en nuestras carreras profesionales y hemos mantenido una buena conexión. Ahora Figo vuelve a estar en mi equipo y es un fichaje excelente, porque yo siempre quiero estar junto a los mejores y él es uno de los mejores de la historia. Desde aquel día hace 25 años, en el que dejamos de ser compañeros de vestuario, me quedó la ilusión de volver a compartir colores con Luís. Gracias a Betfair, es posible de nuevo”,

El anuncio de que Luís Figo es el nuevo embajador de Betfair en España se ha realizado a través de un vídeo protagonizado por el crack luso

“¿Qué es la Figosofía? Pues creo que está claro: la filosofía de vida de Luís Figo. La manera como siempre he afrontado mi carrera, con mis opiniones, sean polémicas o no. Porque a veces nos encontramos con oportunidades por las que hay que apostar. Y en esos momentos, no sabes qué puede suceder, pero si te decides en el momento justo, las recompensas son increíbles”, cuenta el portugués usando de forma casi literal la frase que recita en este vídeo. Lo hace durante una escena en la que, dentro de un ascensor, se traslada de una imaginaria planta número ‘7’, con los colores azulgrana, a la planta número ‘10’, bajo el color blanco. Es una alegoría audaz de su paso de la ciudad condal a la capital de España. No es la única que se encontrará el espectador de este vídeo.

Está lleno de guiños simpáticos y referencias a toda su carrera, como a la dificultad de lanzar córners durante los Clásicos que jugo de vuelta en Barcelona, alguno de sus gestos más icónicos (aquel tapándose los oídos, por ejemplo, en su primera visita al Camp Nou) o los éxitos que ha logrado en sus equipos: la Selección Portuguesa, el Sporting de Portugal, el FC Barcelona, el Real Madrid o el Inter de Milán. Todos estos elementos están colocados a lo largo de un pasillo que simboliza su carrera y el recorrido hacia el siguiente paso: convertirse en el nuevo embajador de Betfair.

“Estoy muy feliz de poderme unirme al proyecto de Betfair como nuevo embajador en España. Se trata de una compañía que apuesta por unos altos estándares de calidad y un servicio premium, muy enfocado a la satisfacción del usuario. Todas son virtudes que se identifican con mi estilo en el campo. Siempre quise ser un jugador elegante, determinante y hacer feliz a los aficionados. Espero, con este fichaje, ayudar a hacer más divertida la experiencia de disfrutar del fútbol con Betfair”, analiza Figo.