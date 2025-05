Luis Figo vuelve a reírse de Pedro Sánchez por lo que dice de Cataluña

El ex jugador del Real Madrid Luis Figo no esconde sus ideas políticas en Twitter y desde hace unos años se han convertido en el azote en redes sociales de Pedro Sánchez, Podemos y en especial de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC y el ex futbolista se han convertido en grandes enemigos íntimos en redes sociales y sus piques ya son épicos.

Sin embargo, esta vez le ha vuelto a tocar al presidente del Gobierno. Si hace unos meses, el ex futbolista portugués atacaba con dureza a Sánchez por los actos de conmemoración de la muerte de Franco ahora no ha querido pasar por alto sus declaraciones en el Círculo de Economía en Barcelona.

"Qué pena me da que todos los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años, no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia, para que salgan lo antes posible de ese infierno", lamentó entonces el que fuese estrella del Real Madrid a través de sus redes sociales.

Ahora, sin embargo, ni siquiera ha necesitado decir palabra para burlarse del jefe del Ejecutivo.

"España y Cataluña somos países..."

Tras la intervención del presidente del Gobierno sigue coleando la polémica frase de Sánchez, afirmando que "España y Cataluña somos países extraordinarios". El vídeo no tardó en correr como la pólvora en redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar.

El exjugador de Barcelona y Real Madrid, Luís Figo, muy atento siempre a la actualidad política no ha dudado ni un segundo en mofarse de las controvertidas palabras de Sánchez.

Dos emojis partiéndose de risa fueron suficientes para propinar un nuevo zasca a Pedro Sánchez.