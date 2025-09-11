La final de la Champions 2027 será en Madrid, en el Metropolitano

El campeón de Champions masculina en 2027 levantará la Orejona al cielo de Madrid, porque el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Tirana, decidió que la final se dispute en el Metropolitano. Será la segunda vez que el gran partido continental se dispute en el estadio del Atlético de Madrid, después de la final de la edición 2018/19, en la que el Liverpool derrotó al Tottenham por 0-2, con goles de Salah al comienzo, de penalti; y Origi en los minutos finales.

Si se mira a España, en general, la final se jugará por novena vez. Estas son las ocho anteriores: 1956-57, en el Santiago Bernabéu, con triunfo del Real Madrid sobre la Fiorentina (2-0). El estadio "blanco" también fue testigo del 4-1 del Milan al Ajax en la campaña 1968-69, del 1-0 del Nottingham Forest ante Hamburgo en la 1979-80, y el 0-2 del Inter de Mourinho al Bayern Múnich en la 2009-10. El Sánchez Pizjuán vivió el desastre del Barcelona ante el Steau en el curso 1985-86, en una tanda (0-0) en la que los azulgrana no fueron capaces de marcar ni un penalti. El Camp Nou, por su parte, fue sede en la temporada 1988-89 del 0-4 del Milan al Staua; y en la 1998-99 presenció la increíble remontada del Manchester United ante el Bayern Múnich (2-1) en los instantes finales del encuentro.

La final de la Champions de la temporada actual será en el Puskas Arena de Budapest.

La opinión sobre el Villarreal - Barcelona en Miami

El Comité Ejecutivo también se reunió para debatir sobre otros aspectos de la actualidad, como por ejemplo las solicitudes de la RFEF (el Villarreal-Barcelona en Miami) y la FIGC (Federación Italiana de Fútbol) para aprobar la celebración de un partido de liga nacional fuera del país de origen, en particular fuera del territorio de la UEFA. El comité admite que es un asunto importante en este momento, pero expresó su deseo de garantizar "que se tengan en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas antes de tomar una decisión definitiva". No tomó por tanto, ninguna decisión hasta que escuche a todos, incluidos los aficionados.

La Champions femenina

Además, la final de la Champions femenina de 2027 será en Polonia, en el National Stadium de Varsovia.