11 de septiembre
Diada de Cataluña, en directo: manifestación, ofrenda floral, reacciones y última hora de la celebración
La segunda con Salvador Illa (PSC) al frente de la Generalitat y con un Parlament sin mayoría independentista
Cataluña celebra hoy, 11 de septiembre, la Diada Nacional de 2025, la segunda con Salvador Illa (PSC) al frente de la Generalitat y con un Parlament sin mayoría independentista. Los actos comenzaron ayer con la solemne izada de una gran senyera frente al Parlament y el discurso institucional del president, y continúan este jueves con las tradicionales ofrendas florales a Rafael Casanova, los actos políticos y culturales, así como las manifestaciones convocadas en Barcelona, Girona y Tortosa por entidades soberanistas.
La jornada culminará con el acto institucional en el Teatre Nacional de Catalunya y los conciertos en el paseo de Lluís Companys, en una Diada marcada tanto por la reivindicación independentista como por el nuevo tono político del Govern.
Última hora de la Diada en Cataluña 2025
Rull pide actuar con firmeza para defender el catalán: "Está en peligro y riesgo"
El presidente del Parlament, Josep Rull, ha pedido este jueves actuar con firmeza y determinación en defensa del catalán, una lengua que "está en peligro y en riesgo, y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidido ponerla más en riesgo".
Lo ha advertido en declaraciones a los medios tras realizar la ofrenda floral en el monumento de Rafael Casanova por la Diada, donde ha destacado la expresión institucional, festiva y reivindicativa de la jornada dado que "la nación catalana no es una nación plena ni libre".
Sánchez desea buena Diada y reclama "convivencia, respeto y progreso" para que los catalanes "sigan avanzando"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado la Diada de Catalunya y ha reclamado "convivencia, respeto y progreso" para que los catalanes "sigan avanzando".
"Este once de septiembre celebramos la Catalunya de todos y todas: abierta, plural y con ambición de futuro", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje escrito en catalán en la red social X.
Sánchez ha reclamado "convivencia, respeto y progreso compartido para que los catalanes y las catalanas sigan avanzando". "¡Buena Diada!", ha concluido su mensaje".
Feijóo desea una buena Diada a los catalanes y reivindica una Catalunya "próspera, abierta y competitiva"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado una buena Diada a todos los catalanes y ha reivindicado una "Cataluña próspera, abierta y competitiva".
"Por una Catalunya de todos, en convivencia y en libertad. Por una Catalunya próspera, abierta y competitiva. Bona Diada a todos los catalanes", ha expresado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X.
Arranca la Diada con la tradicional ofrenda a Rafael Casanova
Las autoridades y partidos políticos participan ya en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova en Barcelona, símbolo de la resistencia catalana en 1714. Con este acto se inician oficialmente las celebraciones de la jornada.
