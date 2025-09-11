Diada de Cataluña, en directo: manifestación, ofrenda floral, reacciones y última hora de la celebración

Cataluña celebra hoy, 11 de septiembre, la Diada Nacional de 2025, la segunda con Salvador Illa (PSC) al frente de la Generalitat y con un Parlament sin mayoría independentista. Los actos comenzaron ayer con la solemne izada de una gran senyera frente al Parlament y el discurso institucional del president, y continúan este jueves con las tradicionales ofrendas florales a Rafael Casanova, los actos políticos y culturales, así como las manifestaciones convocadas en Barcelona, Girona y Tortosa por entidades soberanistas.

La jornada culminará con el acto institucional en el Teatre Nacional de Catalunya y los conciertos en el paseo de Lluís Companys, en una Diada marcada tanto por la reivindicación independentista como por el nuevo tono político del Govern.

Última hora de la Diada en Cataluña 2025