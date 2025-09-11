Precio de la luz hoy, jueves 11 de septiembre, por horas: aprovecha esta tarde para encender tus aparatos

Ligero repunte del precio de la luz en el mercado mayorista para este jueves 11 de septiembre. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el pool eléctrico ha dejado cotizando el megavatio hora (MWh) en una media de 54,41 euros. Es algo más que los 51,56 euros que se vieron este miércoles día 10.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este jueves 11 de septiembre?

Como es habitual, las horas más caras del día se encontrarán con el Sol ya escondido. Entre las 22:00 y las 23:00 horas de este jueves 11 de septiembre, el MWh estará cotizado en unos 140 euros. Si puedes evitar encender el horno a esa hora, mejor.

Sin embargo, a lo largo de la tarde habrá un amplio abanico de oportunidades para consumir electricidad. Entre las 11:00 y las 19:00 horas de este jueves 11 de septiembre, el MWh estará cotizado en menos de tres céntimos; e incluso a un céntimo negativo durante buena parte de la tarde.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 11 de septiembre