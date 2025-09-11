La AEMET lanza un contundente aviso: tras las lluvias, vuelven las temperaturas superiores a los 38 ºC

El paso de una vaguada ha dejado lluvias y tormentas en varias regiones de la Península, pero la situación meteorológica va a cambiar en los próximos días. Aunque persistirá cierta inestabilidad en zonas del Mediterráneo, Galicia y comunidades cantábricas, el tiempo tenderá a estabilizarse en el resto del país, dando paso a un repunte de las temperaturas que se intensificará durante el fin de semana.

Según ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este fin de semana se presenta más cálido de lo habitual para estas fechas, una situación que podría prolongarse a comienzos de la próxima semana. En algunos puntos, las temperaturas las máximas podrían alcanzar los 38 grados.

Dónde va a llover hoy

Este jueves se mantendrán las lluvias en Galicia y el extremo norte peninsular, junto con algunas tormentas en Baleares y Cataluña. En el resto del país, el tiempo será más estable, con cielos mayormente despejados. Las temperaturas subirán de forma generalizada, superando los 30 grados en buena parte del centro y sur, y alcanzando los 34 en el Valle del Guadalquivir y en áreas del interior mediterráneo.

Tormentas en el noreste, calor en el sur

El viernes regresará la inestabilidad al nordeste peninsular. Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana podrían registrar tormentas fuertes, mientras que en zonas de montaña del este y en Baleares se esperan chubascos aislados. Pese a ello, continuará el repunte térmico, con máximas de 32 a 34 grados en el centro y sur, y hasta 36-38 en el Guadalquivir.

Ambiente de verano el fin de semana

El fin de semana estará marcado por un ambiente claramente veraniego, con valores de entre 28 a 32 grados en la mitad norte, mientras que en el centro y sur se alcanzarán los 34-36 grados, con picos de hasta 38 en el valle del Guadalquivir.

El sábado predominará el tiempo estable, aunque no se descartan tormentas localmente fuertes en el nordeste peninsular. Las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones serán los Pirineos, Cataluña, sur de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana. También se esperan algunas lluvias en el Cantábrico, mientras que en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

El domingo podría llegar algo más de inestabilidad al área mediterránea, con probables chubascos y un descenso térmico notable en esa zona. En el resto del país, especialmente en el tercio norte, continuará el tiempo estable y el ambiente más cálido.