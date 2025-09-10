Segundo eclipse solar de septiembre: cuándo y dónde será visible el fenómeno

El 21 de septiembre, un domingo, parte del planeta será testigo de un eclipse solar parcial. Este fenómeno poco común podrá observarse en zonas de Nueva Zelanda, en una estrecha franja de la costa este de Australia, en varias islas del Pacífico y en sectores de la Antártida.

Curiosamente, aunque la fecha oficial es el 21 de septiembre, los neozelandeses podrán contemplar el espectáculo ya al amanecer del 22 de septiembre.

¿Qué es un eclipse solar?

Según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra, bloqueando la luz solar y proyectando una sombra sobre la superficie terrestre. Durante este evento, el cielo se oscurece por completo, como si fuera amanecer o atardecer, y se hace visible la corona solar, la brillante aureola que rodea al Sol.

En total, un eclipse atraviesa cinco fases principales.

Cómo será el eclipse solar parcial

De acuerdo con el portal Time and Date, las simulaciones muestran que la Luna cubrirá parcialmente al Sol, generando esa característica forma curva que asociamos a los eclipses. El punto máximo será el instante más esperado, cuando gran parte del disco solar quede oculto, ofreciendo una vista única e impresionante.

Dónde y cuándo será visible

Según Time and Date, el eclipse podrá observarse en regiones como el sur de Australia, las islas del Pacífico, el Atlántico y la Antártida.

¿Cuándo ocurrirá el próximo eclipse solar?

De acuerdo con la NASA, el siguiente eclipse solar sucederá el 6 de febrero de 2027.

Ese mismo año, el 2 de agosto de 2027, tendrá lugar un eclipse solar total excepcional, que se prolongará por más de seis minutos de oscuridad total. Durante ese tiempo, la Luna cubrirá al Sol por unos 6 minutos y 22 segundos, lo que lo convierte en el período de totalidad más largo de un eclipse solar.