Aldama seguirá adelante con una querella contra Montero tras plantarle en los juzgados

Víctor de Aldama seguirá adelante con sus acciones legales contra María Jesús Montero por haberle llamado públicamente "delincuente" y haberse mostrado "convencida" de que "va a volver a la cárcel", tal y como ha podido saber LA RAZÓN de fuentes de su entorno.

La vicepresidenta primera del Gobierno estaba convocada ayer para la celebración de un acto de conciliación en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid. Montero plantó a su demandante y a la cita, pensada para intentar un acuerdo, tampoco acudió, en su nombre, ningún representante legal.

Los abogados del empresario continuarán, por tanto, con la interposición de una querella por un delito de injurias con publicidad que presentó el pasado mayo contra la también ministra de Hacienda por las declaraciones que hizo durante la entrevista que concedió al programa de televisión "Lo de Évole" el pasado marzo.

Aldama le reclamaba 250.000 euros de indemnización por la "lesión" de su "honor, imagen y reputación social". En la demanda de conciliación, señaló que la dirigente socialista le colocó como "culpable" y quebró, con ello, su "presunción de inocencia".