El botón de la televisión para mejorar el sonido y escuchar los diálogos con claridad: poca gente sabe que existe

Uno de los problemas más comunes al ver una película o una serie en casa es que, mientras los efectos especiales y la música suenan demasiado altos, los diálogos resultan difíciles de entender. Aunque muchos recurren a los subtítulos, pocos saben que la solución puede estar en el propio mando a distancia.

La mayoría de televisores modernos incluyen un ajuste específico de sonido pensado para resaltar las voces y mejorar su nitidez. Se trata del modo “mejorar diálogos” o “clear voice”, una función que modifica la ecualización para que las frecuencias de la voz humana destaquen sobre el resto de sonidos de la pista de audio.

Este botón, que en algunos modelos aparece directamente en el mando y en otros dentro del menú de audio, permite escuchar con mayor claridad a los actores sin necesidad de subir el volumen general, evitando así molestar al resto de la casa o distorsionar la calidad del sonido.

La función suele estar disponible en televisores de marcas como LG, Samsung, Sony o Philips, entre otras, aunque su denominación puede variar. En cualquier caso, activarla puede suponer un cambio significativo en la experiencia de visionado, especialmente para personas mayores o con cierta pérdida auditiva.

En definitiva, un ajuste poco conocido pero muy útil que convierte al televisor en un aliado para disfrutar del cine o las series sin tener que recurrir constantemente a los subtítulos.