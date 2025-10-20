Flick, sobre sus cortes de manga frente al Girona: "Tal vez debo..."

A poco más de 24 horas de enfrentarse al Olympiacos en la Champions, Hansi Flick ha hecho algo que no suele: echar la vista atrás para hablar de un encuentro anterior. O, en concreto, de un gesto que realizó desde el banquillo.

El técnico alemán se ha referido a la 'celebración' del segundo gol frente al Girona, en el que realizó varios cortes de manga con vehemencia. En la rueda de prensa anterior al duelo frente a los griegos, Flick ha recordado el gesto y ha hecho algo parecido a un propósito de enmienda: "No me gusta que mis nietos me vean así, ni me gusta verme en esas imágenes. Quizá tengo que cambiar mi comportamiento", ha admitido.

Algo que, por otra parte, Flick atribuye a que su llegada a Barcelona le ha "cambiado por completo", por lo que ahora se muestra más pasional: "Recuerdo cuando entrenaba al Bayern y ganamos 8-2 al Barça. En todos goles salieron imágenes de mí con la misma cara. Ahora tengo más emociones. Quizá este club me ha cambiado completamente", ha manifestado.

Lo que sí tiene claro el germano es que su amor por el Barça y por la ciudad están fuera de toda duda: "Amo este club. Amo Barcelona y a su gente, y doy el máximo por este club, pero no estoy más nervioso", ha finalizado. También ha reconocido que el equipo atraviesa "una situación dura" por la plaga de lesiones y los continuos contratiempos a los que se está teniendo que enfrentar.