Los forenses presentan los informes psicológicos de la víctima del "caso Alves": ¿Que es el síndrome RTS?

El futbolista Dani Alves declarará este miércoles en el tramo final del juicio en el que está acusado de presuntamente agredir sexualmente a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona. Será en la tercera jornada de juicio, que se reanudará en la Audiencia de Barcelona a las 15 horas, primero con las pruebas periciales y a continuación con el interrogatorio a Alves, que podrá optar por declarar o no y, si lo hace, si quiere contestar a las acusaciones o solo a su defensa. Después, las acusaciones podrán ratificar o no sus peticiones de condena --por ahora, Fiscalía pide 9 años de cárcel y la acusación particular 12-- y tanto la fiscal como las abogadas podrán exponer sus argumentos en sus informes finales.

En primer lugar van a testificar los forenses, la policía científica y los cuatro peritos de la defensa. También se presentarán los informes médicos, psicológicos y psiquiátricos. Después llegará la declaración más esperada, la de Dani Alves, siendo el último en declarar en el juicio. Por último, se van a visualizar las imágenes de las cámaras de la discoteca Sutton de aquella noche.

El pasado 31 de julio, la jueza procesaba por "un delito de agresión sexual con acceso carnal" al futbolista Dani Alves, al concluir que hay suficientes indicios para enviarlo a juicio por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Un demoledor auto de procesamiento en el que también se recogia el informe de los forenses que certifica las graves secuelas que padece la denunciante y que fuero confirmadas en la declaración de su prima y de su amiga.

Los forenses han certificado -según recoge el auto- que la joven padece un trastorno de estrés postraumático de intensidad "globalmente elevada con repercusión funcional y deterioro en varias áreas de funcionamiento".

La joven continúa de baja laboral y acude dos veces al mes a una asociación especializada en atender a víctimas de de violencias sexuales y machistas. En su visita al médico forense, a la que acudió con su madre, aseguró sentir “rabia”, “tristeza” y “asco” al recordar lo que ocurrió. Además, mencionó la angustia que siente porque a menudo se cuestionan sus palabras y su miedo a salir a la calle por si algún detective contratado por Alves o su equipo legal la estuviera siguiendo, lo que podría terminar dando a conocer su identidad. Asimismo, según el citado informe, rememorar los hechos le provoca un “llanto incontrolable” y ataques de pánico.

El informe certifica lo que los expertos definen como el síndrome de trauma por violación o RTS.

¿Pero que es el RTS?

Se trata de trauma psicológico experimentado por una víctima de violación que incluye interrupciones en el comportamiento físico, emocional, cognitivo e interpersonal normal. La teoría fue descrita por primera vez por la enfermera Ann Wolbert Burgess y la socióloga Lynda Lytle Holmstrom en 1974.

El RTS es un conjunto de signos, síntomas y reacciones psicológicos y físicos comunes a la mayoría de las víctimas de violación inmediatamente después de una violación, pero que pueden prolongarse durante meses o años después con altos niveles de angustia..

La Red Nacional de Incesto y Abuso de Violación de Estados Unidos afirma que, en la mayoría de los casos, la etapa aguda de una víctima de violación puede clasificarse en una de estas tres respuestas: expresada ("Puede parecer agitado o histérico, y] puede sufrir episodios de llanto o ataques de ansiedad "); controlado ("el sobreviviente parece no tener emociones y actúa como si 'no hubiera pasado nada' y 'todo está bien'"); o conmoción / incredulidad ("el superviviente reacciona con una fuerte sensación de desorientación. Puede tener dificultades para concentrarse, tomar decisiones o realizar tareas cotidianas).

El síndrome de trauma por violación puede causar angustia severa a las víctimas. Pueden tener sueños recurrentes sobre el incidente y tener flashbacks (como ha admitido la víctima en sus propias declaraciones ante los mossos y ante la juez). Puede que no dejen de recordar el incidente, y quedará grabado en su memoria para siempre. Los episodios frecuentes provocan una incapacidad para concentrarse y recordar otras cosas. Las víctimas también pueden enfrentarse al retiro y al aislamiento.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Entumecimiento.

Funciones sensoriales, afectivas y de memoria atenuadas.

Contenido de pensamiento desorganizado.

Vómitos

Náuseas.

Ansiedad paralizante

Temblor interno pronunciado.

Obsesión por lavarse o limpiarse.

Histeria , confusión y llanto.

Desconcierto.

Sensibilidad aguda a la reacción de otras personas.