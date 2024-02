La contundente decisión de Joana Sanz tras declarar en el Juicio de Dani Alves y la guerra abierta contra ella

Joana Sanz, mujer de dani Alves, se convirtió en la protagonista de la segunda jornada del juicio contra Dani Alves, acusado de "un delito de agresión sexual con acceso carnal". Aunque en las horas previas habían surgido dudas sobre su apoyo al futbolista y se aseguraba que la modelo se sentía utilizada por el brasileño, Joana Sanz cumplió con el guión previsto y apoyó sin fisuras la principal baza de la defensa.

La canaria relató que la noche en la que su marido es denunciado por violación ella estaba en su domicilio en Barcelona y Alves llegó a casa pasadas las 04:00 «muy borracho, olía a alcohol, se chocó contra la mesilla, contra el armario y se desplomó en la cama».

Su declaración no dejó indiferente a nadie y ha desatado una auténtica guerra con ella en redes sociales de la que la canaria quiere escapar. Por eso, ha anunciado que tras haber testificado en el juicio que se sigue contra el futbolista abandonará España. "Estaré muy lejos" avisa la modelo.

Y no es para menos a tenor de los ataques que está recibiendo para apoyar el tenuante del alcohol que podrí areducir las pena impuesta al brasileño. "¿Estar borracho da derecho a violar? ¿Lo justifica? No sabes el asco que da esa declaración de mierda", "Eres una verguenza de persona" o "espero que te pase los mismo que a la víctima", son algunos de los indignados comentarios que pueden leerse en redes sociales.

Joana Sanz ha denunciado en varias ocasiones con pruebas el acoso que sufre desde que su todavía marido, el exfutbolista Dani Alves, ingresase en prisión por la presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. DE hecho la canaria recibió amenazas de muerte e incluso tuvo un intento de suicidio "por que no pdía más". Ahora, tras cerrar sus redes sociales, ha tomado la decisión de poner tierra de por medio.

La canaria teme por su seguridad tras haber declarado a favor de su marido y prefiere alejarse. De hecho ya intentó fijar su residencia en París durante el proceso. En una entrevista para ‘Vanitatis’, admitió haber pedido dinero al exfutbolista para marcharse del país, algo que él le negó. “Me quería ir a París pero, al precio que están los pisos allí, no iba a poder pagarlo. No sabía qué hacer, necesitaba largarme como fuera. Y solo por salud mental le pedí ayuda para poder dejar España. Pero Dani me dijo que no”, aseguró.

Ahora, la decisión está tomada.