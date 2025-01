Frente Bokerón, el grupo ultra de Málaga que Tebas quiere ilegalizar

Pese a no estar en Primera División, el Málaga cuenta en su grada con uno de los grupos ultra más potentes de España. Primerísima línea en lo que se refiere tanto a animar en el campo como al vandalismo fuera de él. Su nombre es Frente Bokerón y ahora está en el foco a nivel nacional tras decir Javier Tebas que se han iniciado los pasos para su ilegalización y disolución.

El Frente se creó en 1986, por lo que en breve cumplirá 40 años de existencia como facción radical en La Rosaleda. Tras unos primeros años de pujanza, la aparición de otros grupos de animación -Malaka Hinchas el principal de ellos, situado en la curva de Gol y Preferencia- hizo que quedase al borde de la desaparición, sobre todo entre 2007 y 2015.

Actualmente, el grupo se encuentra dentro de lo que se conoce como grada única de animación. Pero, poco a poco, han ido creciendo en importancia hasta fagocitar prácticamente al resto de grupos que la componían. En este momento viven una segunda edad dorada y se encuentran entre los grupos mejor organizados y, por tanto, más temibles de España, con vínculos y relación con otras facciones radicales de Europa.

Episodios de violencia

Aunque ha sido esta temporada cuando su fama se ha disparado, lo cierto es que, desde hace varios años, miembros del Frente Bokerón han sido protagonistas de diversos episodios violentos. Tanto es así que, actualmente, el Frente no forma parte del listado de peñas autorizadas del Málaga. De hecho, no son pocos los integrantes de este grupo que tienen prohibida la entrada a recintos deportivos.

Algo que, por otra parte, no les impide fotografiarse dentro de los mismos. El pasado mes de octubre, miembros del Frente se retrataron en Riazor en el partido de ida frente al Deportivo de La Coruña. Horas antes, el grupo había protagonizado destrozos en un bar y enfrentamientos con los Riazor Blues, el grupo ligado al Depor y cuya ideología es contraria a la de los ultras malagueños. También estuvieron involucrados en una pelea multitudinaria con miembros del Frente Atlético en la previa del partido de Copa entre el Atleti y el Marbella, que se disputó en La Rosaleda.

Ya la temporada pasada, con el equipo en Primera RFEF, el Frente fue protagonista de diversos altercados, por ejemplo, en San Fernando. Aquel episodio se saldó con la prohibición de acceso a recinto deportivo para unos 30 aficionados del club blanquiazul.

Ultraderecha y lucha deportiva

El Frente Bokerón se enmarca entre los grupos cuya ideología de extrema derecha. Miembros destacados y cabecillas de la formación llevan simbología nazi tatuada en el pecho, y entre sus principales enemigos se encuentran grupos de extrema izquierda como las Brigadas Amarillas -del Cádiz-, los ya mencionados Riazor Blues o los Biris Norte -del Sevilla-. En otro ámbito más anecdótico, pero representativo de sus principios, ambién han realizado pitadas en La Rosaleda cuando se ha realizado algún acto en el Día de Andalucía, en el que se ha interpretado el himno de la comunidad autónoma.

Se nutren, principalmente, de gente que viene de la lucha deportiva y los deportes de contacto, lo que les convierte en peligrosos en peleas cuerpo a cuerpo. También tienen entre sus filas a gente de gimnasios, seguridad de locales nocturnos o incluso de grupos relacionados con desalojos violentos y desocupación. Entre sus facciones amigas destacan los ultras de la Lazio italiana. Los intercambios y visitas no son infrecuentes entre ambos, hasta el punto de que los ultras romanos llegaron a desplegar una pancarta en su estadio con la leyenda 'Viva el Frente Bokeron en La Roca. Ultras Málaga non mollare' -no se rinden-. La Roca se refiere al lugar habitual de reunión del grupo antes de los partidos, donde tampoco es raro ver carteles de 'Ultras Lazio'.

Según Tebas, LaLiga ha iniciado el proceso judicial para la ilegalización y disolución del grupo. Veremos qué efecto tiene esta medida, pero por el momento el músculo del Frente Bokerón hace años que no para de crecer.