De la Fuente, a la Prensa por Lamine Yamal: "Sois vosotros los que le vas a hacer hincar el diente"

Luis de la Fuente compareció ante los medios tras su convocatoria para los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial.

El seleccionador comenzó con un emotivo recuerdo para José Manuel Ochotorena, exentrenador de porteros de la selección, recientemente fallecido: “Nuestro más sentido pésame para su familia y amigos. Fue una persona muy importante”. El tono fue sereno, pero cargado de afecto, como corresponde a alguien que no olvida el valor humano detrás de cada figura del equipo.

Sin dudas con Lamine Yamal

Uno de los grandes nombres de esta lista es, sin duda, Lamine Yamal. El joven jugador del Barcelona está sin problemas físicos. De la Fuente fue claro: “Es evidente, viendo el partido del Barcelona, que está en perfectas condiciones. Está recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre”. Para el técnico, hay que cuidarle, por supuesto “Está en proceso de formación, humano y futbolístico. Hay que acompañarle y ayudarle”. Y lanzó una reflexión que también es advertencia: “Sois vosotros los que le vais a hacer hincar el diente, sabemos de qué va esto”.Sobre la relación con su club y con Flick, De la Fuente, sonrió: “No he hablado con Flick, ya hablaremos, pero no hay nada de que hablar”.

La rueda de prensa también sirvió para poner en valor el trabajo del equipo nacional. Preguntado por el buen momento que vive la Selección, actual número uno del ranking FIFA e invicta en sus últimos 31 partidos, De la Fuente respondió con orgullo contenido: “Estoy siempre orgulloso de dirigir a unos futbolistas excepcionales y a una selección maravillosa. Orgulloso de los pasos que estamos dando y esperanzado con los retos que tenemos. Vamos paso a paso”.

No eludió tampoco una de las polémicas recientes: los roces del Clásico entre jugadores del Real Madrid y el Barcelona. Lejos de alimentar la tensión, De la Fuente prefirió poner el foco en la convivencia: “Aquí hablamos de muchas cosas. Aquí es muy fácil convivir con ellos. Me quedo con la imagen de Lamine abrazando a Dani el día del gol contra Croacia. Aquí conformamos una familia y un muy buen grupo”.

Y cuando se le preguntó por un escenario hipotético en el que España estuviera en la situación de Italia, más apurada en su camino hacia el Mundial, De la Fuente respondió con firmeza y perspectiva: “Sabemos lo que es una selección y la repercusión. Sería parecido, pero estamos en el lado opuesto. El histórico de la clasificación es impresionante. Pongamos en valor lo que estamos haciendo”.

Tampoco evitó opinar sobre premios individuales como el The Best: “Ya he votado. No sé cuáles son los criterios para nominar. En el pasado eché en falta futbolistas españoles: Iniesta, Xavi, Raúl… sabéis mi querencia por los futbolistas españoles”.

Sin relajaciones

En cuanto al enfoque inmediato, la clasificación matemática sigue siendo el primer objetivo: “Vamos a ir paso a paso. Primero el partido en Georgia y hasta que no se tenga matemáticamente, que ya sabemos cómo es el fútbol. Y pase lo que pase, siempre vamos a sacar un equipo competitivo. Hay un prestigio internacional”.

La convocatoria también ha traído alegrías personales, como la de Pablo Fornals. El seleccionador celebró su regreso: “Estoy contento por él, es de los míos, del Europeo sub'21 que ganamos. Se lo ha ganado por su trabajo en el Betis. Tenía un golpe. Está en perfectas condiciones, no creo que haya problemas”.

Sobre Morata, De la Fuente fue claro: “Sigue siendo igual de importante para nosotros. Sigue siendo un jugador de futuro, con pasado y presente. Hemos querido ver a otros futbolistas. Él entiende la situación”.

La salud de Marcos Llorente

También tuvo palabras para Marcos Llorente y sus teorías sobre la salud: “Me parece fantástico lo que hacen todos los jugadores. Para él son normales. Lo que pongo en valor es la salud. Tenemos que poner en valor nuestra salud y yo aconsejo que nos cuidemos mucho. Si es saludable y es más feliz, le apoyo y aplaudo”.

Fermín López, en su mejor momento, busca sitio en la selección: “Hay que aprovechar sus condiciones y momentos. Está en un momento de dulce, es un futbolista para vivir cerca del área. Encaja en nuestra propuesta y en la del club”. .

Por último, el seleccionador valoró el vínculo con varios de los jugadores que entrenó en la cantera: “Han estado conmigo porque son grandes futbolistas. Les conozco muy bien, sé lo que puedo pedirles y saben lo que les voy a pedir. Pero otros futbolistas también tienen cabida en este grupo”.