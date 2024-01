El fútbol femenino vuelve a atizar a Rubiales: "Ahora todos saben que es es un troglodita..."

España se convirtió en campeona del mundo. El sueño se hizo realidad después de derrotar nada más y nada menos que a Inglaterra en la final. Sin embargo, más allá de un logro histórico lo que copó todos los comentarios en radios, webs y redes sociales fue la actitud del presidente de la Federación, Luis Rubiales. El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato, dio la vuelta al mundo y todos los medios extranjeros se hacen eco de ello. A pesar de que desde la Federación trataron de quitar hierro a este asunto, medios de todo el mundo recogieron el "pico" que ha robado protagonismo a un título épico y provocó un tsunami sin precedentes que dinamitó la RFEF y provocó una purga sin precedentes con la salida del presidente a la cabeza.

Han pasado ya casi cinco meses del desafortunado gesto pero las críticas no amainan. Mientras la defensa de Luis Rubiales trabaja para que su caso sea archivado, el futbol femenino aprovecha cualquier oportunidad para atizarle. Lo hizo recientemente Jenni Hermoso en "Planeta Calleja" y lo ha vuelto a hacer Beatriz Álvarez, presidenta de LaLiga F en Radio Marca.

"Rubiales ha hecho mucho daño a todos. No sólo al fútbol femenino porque ya antes de que ocurriera todo lo que ocurrió en el Mundial yo ya venía reivindicando lo que veníamos sufriendo con él como presidente de la RFEF. Yo en primera persona, pero también a nivel profesional con todas las trabas y zancadillas que ha ido poniendo a los clubes por su forma de proceder con amenazas", apuntó en 'El programa de Ortega' .

"Ahora todo el mundo reconoce la persona que es, un troglodita. En los tiempos en los que estamos una persona así no puede representar al fútbol español. Ha hecho mucho daño a la marca España dentro del deporte porque lo que hizo ha tenido una trascendencia inmensa. En verano tuvimos más de 400 peticiones de entrevistas de medios de diferentes países porque querían saber qué protección ha tenido esta persona para llegar a ese punto y que no se escuchara a las personas que estábamos denunciado sus formas. La fuerza que han tenido las futbolistas no la hemos tenido el resto, pero para ello hemos tenido que ganar un Mundial", subrayó.

Jenni es un referente

También habló sobre el conflicto de 'Las 15' y el beso no consentido a Jenni Hermoso, a quien ve como un referente. "Yo me he puesto en su piel desde el primer minuto, me cuesta poco. Lo entiendo todo porque muchas cosas de las que se venían reclamando incluso antes del Mundial lo he vivido como jugadora, como entrenadora, como presidenta. No era difícil entender lo que estaban pidiendo y posicionarme a su lado", destacó.

Esta no es la primera vez que la presidenta de La Liga F denuncia las "actitudes misóginas" del ex presidente de la RFEF . Tras el escandalo del pico a Jenni Hermoso ya denunció el momento que vivió tras ser madre. "Acababa de ser madre y le pedí hacer la reunión por videoconferencia. En un correo escrito me dijo que debía delegar de mi puesto de trabajo y dedicarme a ser madre, que es lo que debía hacer. Yo lo denuncié".

Además, confesó que le contó lo ocurrido al Secretario de Estado del momento, José Manuel Franco, asegurando que él "pensó que era lamentable ese correo, pero quería dejar aparcada cualquier tipo de polémica".