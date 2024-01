La inesperada defensa de Rubiales por su beso a Jenni Hermoso: "No le tocó el culo, ni le metió la lengua... Es una mierda"

España se convirtió en campeona del mundo. El sueño se hizo realidad después de derrotar nada más y nada menos que a Inglaterra en la final. Sin embargo, más allá de un logro histórico lo que copó todos los comentarios en radios, webs y redes sociales fue la actitud del presidente de la Federación, Luis Rubiales. El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato, dio la vuelta al mundo y todos los medios extranjeros se hacen eco de ello. A pesar de que desde la Federación trataron de quitar hierro a este asunto, medios de todo el mundo recogieron el "pico" que ha robado protagonismo a un título épico y provocó un tsunami sin precedentes que dinamitó la RFEF y provocó una purga sin precedentes con la salida del presidente a la cabeza.

Han pasado ya casi cinco meses del desafortunado gesto pero las reacciones continúan dentro y fuera de nuestras fronteras. El "caso Rubiales" enfilaba el pasado 2 de enero su recta final tras la declaración de Jenni de Hermoso en la Audiencia Nacional, presumiblemente, la última diligencia que practicará el magistrado Francisco de Jorge antes de determinar el futuro del caso. Como era de esperar el flamante fichaje de Tigres ratificó ante el juez lo que ya declaró ante la Fiscalía. Hermoso insistió en que el beso fue inesperado y en ningún momento consentido. "El beso fue inesperado y en ningún momento consentido", declaró la futbolista que también insistió en que tanto en el vuelo de regreso a España desde Australia como durante su estancia los días posteriores en Ibiza hubo un atosigamiento constante por parte de los investigados, una situación que alteró su vida normal, causándole desasosiego y tristeza.

Tras estas declaraciones, las redes sociales se dividieron entre los que mostraban su apoyo a Hermoso y los que calificaban de "exagerado" lo sucedido con Luis Rubiales. Y en este sentido, el expresidente de la RFEF se ha encontrado con una inesperada y contundente defensa. En una entrevista con el podcast "Fantasm", el veterano líder de Dokken, Don Dokken, habló sobre la inspiración para el título del último álbum de la banda, «Heaven Comes Down» y sorprendió con una polémica reflexión sobre el "caso Rubiales".

"Fue solo un besito"

«En los 80 todo eran chicas con minifalda. Si una chica viene al Backstage vestida estupendamente no puedes decir que bonito culo... Te demandarán", comienza diciendo el veterano vocalista para a continuación referirse al "pico" de Rubiales.

"Quiero decir que todo esto del PC (lo políticamente correcto) ha ido demasiado lejos. Si las mujeres se visten así, se podría pensar que es porque quieren un cumplido. Fíjate en la selección española de fútbol femenino, que ganó el Mundial por primera vez en la historia. Y lo único que hizo el entrenador (en referencia al expresidente de la Federación) fue darle un beso, un besito. Y ella dijo: ‘Yo no estaba de acuerdo con eso’. Salió en las noticias, llegó al Gobierno y lo despidieron. No le agarró el culo ni le metió la lengua en la boca. Solo le dio un beso porque estaba emocionado. Ganaron. Y yo dije, ‘Bueno, espera un minuto. En Rusia y Francia, cuando conoces a alguien, te besan en la mejilla izquierda y en la derecha’. Es la cultura francesa y rusa, y española. Así que el tipo se emocionó. Ganaron. Y la chica lo hizo público y dijo: ‘No debería haberme besado. No estaba de acuerdo’. Y yo: «Fue solo un pico». Y sale en la CNN cada cinco minutos. Y lo despiden. Estoy, ¿cómo?.., por un beso. Eso es una mierda", añade el músico.

"Hoy en día no puedes decir nada a una mujer o dirán que eres un misógino y un perro. El mundo está jodido" sentencia.