El Gobierno de Pedro Sánchez lanza un aviso a Rafael Louzán

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha asegurado que si el 5 de febrero el Tribunal Supremo "ratifica la condena" por prevaricación a Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, desde el Gobierno actuarán "con arreglo" a la Ley del Deporte y se convocarán elecciones a la presidencia de la RFEF.

Rafael Louzán, expresidente de la Federación Gallega, fue elegido presidente de la RFEF para el periodo olímpico 2024-2028, el pasado 16 de diciembre, tras recibir el voto a favor de 90 de los 138 asambleístas, por los 43 que obtuvo Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana.

Su continuidad al frente de la RFEF depende de la resolución que haga el 5 de febrero el Tribunal Supremo sobre un recurso relacionado con el caso de prevaricación que protagonizó cuando era presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra por el Partido Popular en la concesión de una subvención de casi 87.000 euros para remodelar el estadio de Moraña.

"Llevamos unos años trasladando una imagen desde luego nada constructiva. Todos tenemos muy fresco en la memoria lo que ha pasado con los anteriores presidentes de la Federación. Es lo que votaron y eligieron los asambleístas. Nosotros vamos a esperar a esa vista oral que se va a celebrar el 5 de febrero y, si se ratifica esa condena de siete años por prevaricación, nosotros actuaremos con arreglo a la Ley del Deporte y habrá que volver a convocar elecciones a la federación", apuntó la ministra Pilar Alegría en la Ser.

Mientras, el presidente de la RFEF ha asegurado que su homólogo del Real Madrid, Florentino Pérez, "se siente perjudicado en el ámbito arbitral" y que le ha llegado a decir que el conjunto madridista había perdido "muchísimos títulos por culpa de los árbitros". "Florentino manifiesta con rotundidad que se siente perjudicado en el ámbito arbitral y demás, lo que ya es 'vox populi'. Entonces, yo le digo que acabo de llegar y que habrá que poner el contador a cero y que vamos a intentar de alguna manera llevarnos bien", apunta Louzán en un extracto de la entrevista en el programa "El Cafelito" de Josep Pedrerol.

El nuevo mandatario de la RFEF no esconde que el presidente madridista "es perseverante en el tema" y que incluso le ha pedido que resuelva el "caso Negreira". "Yo le digo que eso está en manos de la justicia", apunta el directivo gallego.

Louzán admite que Florentino Pérez también le dijo un día que "iba a traer árbitros ingleses para arbitrar" y que esta preocupación "no es de ahora". "Ya me lo ha dicho varias veces, en Arabia hace un año me llevó aparte y me dijo: 'Oye, tenéis que resolver ese asunto de los árbitros que nos está perjudicando y hemos perdido muchísimos títulos por culpa de los árbitros'. Yo le dije que creía en la labor de los árbitros", asegura el presidente de la RFEF.