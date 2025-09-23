El gol de Mastantuono que le permite entrar en la historia del Real Madrid

Mastantuono tuvo que esperar unos meses para cumplir los 18 años y poder convertirse oficialmente en jugador de Real Madrid. Para marcar su primer gol con la camiseta blanca ha tenido que esperar menos, solo cinco partidos, porque en el sexto, con su pierna mala, la derecha, por la escuadra, ha empezado una cuenta que la historia dirá de qué es el comienzo. Por ahora, lo que sí ha hecho el ex de River es convertirse en el segundo jugador más joven en marcar con el Real Madrid en Liga en el siglo XXI, sólo por detrás de Endrick. Mastantuono lo ha conseguido con 18 años y 40 días, mientras que el brasileño lo hizo con 18 años y 35 días, según datos de Opta. Más atrás en el tiempo, solo tiene por delante a Ribera y Raúl González, que no es poco.

Ya se había estrellado contra el larguero el 30 del Real Madrid, en un remate más fácil que el que encontró la portería del Levante. Recortó hacia su pierna más floja y no falló por fin, porque es lo que le faltaba, aunque Xabi Alonso no duda de él. A pesar de que acaba de llegar y es un niño, solo le ha dejado sin jugar en el partido ante la Real Sociedad, y seguramente porque con la expulsión de Huijsen todos los planes del técnico cambiaron. Los otros seis choques del curso los ha jugado y cinco de ellos desde el principio, como titular.

Lo quiere en el campo Xabi, que no le tiembla el pulso para apostar por los jóvenes. Y eso se demuestra también con Arda Güler, al que ha dado confianza desde que llegó para el Mundial de Clubes. No le preocupa que se equivoque, como le sucedió en el pase atrás que provocó el 0-1 del Marsella en la Champions.