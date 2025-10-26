La gran semana de Bellingham

Jude Bellingham vuelve a parecerse al jugador que impactó en su primera temporada como jugador del Real Madrid. Marcó el gol de la victoria contra el Barcelona, igual que había hecho el miércoles contra la Juventus. Y, además, dio el pase del primero a Mbappé, esperando al momento justo para ponerlo en ventaja ante Szczcesny sin que estuviera en fuera de juego. Aporta en la creación, donde Xabi Alonso quiere que sea más importante, y vuelve a ser decisivo en el área, donde se hizo notar en su primera temporada como madridista.

Bellingham explica sus aciertos sin darse demasiada importancia. «El Barcelona juega muy alto y tenemos a Mbappé. Con él es más fácil. Por eso giré y pasé. Fácil», decía el inglés después del partido. El gol fue parecido al que marcó a la Juventus, se trataba de estar en el lugar apropiado. «Mucha gente dice que es suerte, pero para mí es como yo entiendo un partido, el saber dónde va el balón y estar bien posicionado y listo para cuando llegue el balón», explica.

«Hemos visto tanto el día de la Juve como hoy, incluso en Getafe, a un gran Jude. Ha hecho tres buenos partidos. Contento de tenerlo de vuelta. Sabíamos que necesitaba tiempo y minutos para ponerse en marcha y tener sensaciones. Ha ido mejor de lo que esperábamos después del parón, que no fue con la selección. Es un jugador de sensaciones y ha hecho muy buenos partidos», reconoce Xabi Alonso, satisfecho después de haber encontrado encaje a Jude en un equipo que empezó sin él.

Xabi pudo contar con él en el Mundial de clubes, pero no en el comienzo de la temporada. Bellingham aprovechó las vacaciones para operarse del hombro izquierdo que tantos problemas le ha dado desde su primera temporada en el Real Madrid. Desde que en su primer curso como madridista sufrió una luxación en ese hombro, la lesión no ha dejado de perseguirlo y por eso decidió operarse en julio. El periodo de recuperación estimado era de tres o meses, pero acortó los plazos hasta dejarla en poco más de dos. Debería estar volviendo ahora al equipo y Xabi Alonso ya pudo contar con él a finales de septiembre. «Me siento muy bien. He trabajado mucho estos meses con los fisios, en el gimnasio,. Estoy muy feliz porque me siento muy bien y listo para lo que viene», asegura el centrocampista inglés.

«En la primera parte, con balón, fuimos muy decisivos en cada posesión, siempre acabamos con un disparo. En el segundo tiempo estuvimos bien defensivamente. Muy bien Militao, Huijsen, Fede, Carreras, Carvajal cuando entra. Un partidazo de todo el equipo», dice como resumen del partido. «Victoria muy importante para nosotros. Estamos muy contentos. Llevábamos mucho tiempo perdiendo contra ellos y hoy es un buen día para todos nosotros. Ha sido un gran esfuerzo de todos y merecemos los tres puntos», añadía feliz después de una semana en la que ha marcado sus primeros goles de la temporada.