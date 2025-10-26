Las lluvias se desplazan y los termómetros dan un respiro, pero el cambio de armario puede esperar en algunas zonas

Este domingo traerá una jornada marcada por el movimiento de las precipitaciones y los contrastes térmicos en la Península. Desde primeras horas, los chubascos y tormentas que ayer obligaron a la AEMET a lanzar avisos amarillos en Castilla y León y Extremadura afectarán al sur y sureste, especialmente en Badajoz, oeste de Andalucía y litoral almeriense, donde podrían ser localmente fuertes o acompañados de granizo.

Por esa razón, la agencia estatal ha activado avisos amarillos por hasta 15 litros por metro cuadrado de agua en Andalucía occidental y Extremadura, pero también por lluvias y tormentas en Baleares o el mar de Alborán.

La nubosidad será más persistente en el Cantábrico oriental y Pirineos, con la posibilidad de nieve por encima de 1.600-2.000 metros, mientras que el centro y norte peninsular verá una alternancia de claros y nubosidad de evolución, con algunos chubascos dispersos en zonas de montaña.

Las temperaturas máximas descenderán en gran parte de la Península, especialmente en el sureste y centro este, poniendo fin a los días de calor intenso en algunas comarcas. En cambio, se esperan ascensos ligeros en el noroeste peninsular, y las mínimas bajarán en zonas de la Ibérica sur, con heladas débiles en Pirineos y dispersas en otros sistemas montañosos del norte. La jornada comenzará con bancos de niebla matinales en entornos de montaña que podrían afectar la visibilidad, especialmente en el norte y este peninsular.

El viento será otro protagonista del día. Soplará de oeste y norte, rolando a sur en la vertiente atlántica por la tarde. En litorales predominarán vientos moderados, mientras que en el interior se alternarán rachas flojas y moderadas. Destacan intervalos fuertes de cierzo en el Ebro, rachas de poniente en Alborán y viento de componente norte en Ampurdán y el noroeste gallego, con probables ráfagas fuertes a partir del mediodía.

Este lunes la estabilidad irá en aumento en la mitad norte, con cielos nubosos al inicio que tenderán a despejar, mientras que la mitad sur seguirá con chubascos localmente fuertes y tormentas, especialmente en el suroeste. Las temperaturas máximas bajarán en el nordeste y sur mediterráneo, pero subirán ligeramente en el resto, especialmente en montañas del norte.

Sin embargo, el martes la nubosidad volverá a crecer de suroeste a noreste, con precipitaciones más intensas en el oeste de la Península y Andalucía, mientras que en el noreste y Pirineos será mínima o inexistente. Las temperaturas máximas descenderán en el oeste y litorales de Levante, pero subirán en la meseta Norte y Cantábrico oriental.