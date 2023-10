De Guti a Fernando Torres: el secreto para pasar de futbolistas a supercachas

José María Gutiérrez, más conocido como Guti, dejó el fútbol hace ya más de una década pero acaba de sorprender a todos con su increíble forma física. Además de ser tertuliano de algunos programas de fútbol como "El Chiringuito", ejerce de manera regular como analista y comentarista en las retransmisiones de los partidos de La Liga del Real Madrid en la cadena DAZN. Pero eso no le ha impedido volcarse con su musculatura.

A punto de cumplir 47 años y en uno de los momentos más estables de su vida, Guti ha concedido una entrevista a la revista 'Mens Health' en la que habla de su evidente cambio físico. El exfutbolista decidía retirarse de los terrenos de juego en noviembre de 2011 y tras reconocer que su adiós al césped le volvió un poco sedentario decidió tomar cartas en el el asunto y sus músculos han dejado impactado a más de uno.

"Me he puesto un gimnasio en casa, estoy entrenando a tope, la verdad, sobre todo pesas, con cardio tres veces a la semana. Además he modificado mi alimentación", declaraba orgulloso a la mencionada publicación. Su transformación ha sido radical y recuerda a la que hace años sufrió Fernando Torres. "He ganado ya 10 kilos de músculo, pasando de 80 a 90, y ese es mi proceso ahora mismo", especificaba dejando entrever que aún le queda camino hasta la meta.

Sin embargo el ex madridista no es único ex futbolista que se entregan en el gimnasio hasta el punto de poder hacerle la competencia al mismísimo “Increíble Hulk”. Estas son algunas de las transformaciones más espectaculares:

Fernando Torres

El exjugador del Atlético de Madrid Fernando Torres colgó las botas de fútbol, pero no se olvidó de su pasión por el deporte y ahora se dedica plenamente al boxeo. Gracias a este deporte, el ex delantero rojiblanco ha pegado un brutal cambio físico que tiene asombrados a sus fans.

“El Niño”, que anunció su retirada el 21 de junio de 2019, ha ganado masa muscular y, lejos de aquel futbolista espigado, ahora muestra cuello fuerte, espalda ancha y brazos muy musculados, como se puede ver en las fotos que comparte en su cuenta de Instagram.

Zé Roberto

Colgó las botas en 2017 con el Palmeiras tras una extensa carrera deportiva en equipos como Real Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Santos, Hamburgo, Al-Gharafa y Gremio. Ahora, a sus 46 años, luce un cuerpo que la querrían muchos futbolistas en activo. Se ha convertido en imagen de una marca de productos nutricionales y no se cansa de mostrar en sus redes sociales su brutal estado de forma.

Pinto

El exportero del FC Barcelona José Manuel Pintoformó parte de una de las etapas más fructíferas del conjunto azulgrana aunque no disputó una gran cantidad de minutos. Defendió la portería blaugrana durante seis temporadas (2008-2014) pero antes había jugado en el Real Betis y en el Celta.

Tras dejar el fútbol profesional se pasó a la música y compagina su nueva profesión con largas sesiones de gimnasio. El arquero se ha reinventado como desarrollador e instructor del sistema de entrenamiento P13fit Fun Intensive Training, que incluye varios programas: P13HIIT, P13DANCE y P13KIDS. Se trata de un concepto basado en el salto a la cuerda con base musical. Aúna ejercicios con la comba y a la vez el baile. Promete excelentes resultados con 25 minutos de entrenamiento diario.

José Mari

Alejado del fútbol profesional desde su retiro en 2013, cuando sufrió una lesión mientras era futbolista del Xerez, el español José Mari asombra a propios y extraños por su impactante transformación física.

El exgoleador de Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla y Milán, entre otros grandes clubes, siempre se caracterizó por su imagen desgarbada y el pelo largo. Pero el duro entrenamiento al que se somete desde hace tiempo hizo su efecto y los resultados son asombrosos. Apasionado de las pesas. ahora pesa 100 kilos y presume de músculos en las redes sociales.

Tim Wiese

El guardameta alemán saboreó las mieles del éxito en el fútbol defendiendo la portería del Werden Bremen, club con el ganó Copa, Supercopa y Copa de la Liga en lo que sin duda fue la etapa más exitosa de su carrera. Ya en su último equipo como profesional, Hoffenheim, tuvo que hacer frente a multitud de críticas de los aficionados que fueron mermando su moral y que, tal y como él mismo llegó a reconocer, le obligó a refugiarse en el gimnasio y las pesas para terminar sufriendo vigorexia, es decir, adicción al gimnasio. “Traté de esta forma huir de las críticas, no me estaba preparando para una competición de culturismo, sólo me divertía así”. Un hobby que pronto se trasformó en pasión y en su futuro profesional.

Seis veces internacional con la selección alemana, fue parte de la plantilla que logró la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Sudáfrica 2010. En 2014 decidió retirarse y ese mismo año ya estaba estrenándose en el mundo de la lucha libre. En 2016 firmó un contrato con la WWE. Grandes brazos tatuados y pectorales hiperdesarrollados, Tim Wiese está irreconocible

Río Ferdinand

Rio Ferdinand se consolidó como uno de los mejores defensas del futbol mundial durante sus exitosos 12 años en el Manchester United. Una dura experiencia vital tras perder a su esposa por un cáncer con 34 años en 2015, le hizo dar un cambio radical a su vida. Abandonó viejos hábitos y se entregó al boxeo. Además se ha convertido en todo un gurú del fitness y publica todo tipo de consejos sobre alimentación, ejercicio y vida sana.