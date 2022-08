El “fitness” una mina de oro para los futbolistas: descubre sus gimnasios y cuál es el mejor

Los gimnasios “low cost” se han convertido en un multimillonario negocio con miles de cadenas que ofrecen todo lo necesario para mantenerse en forma a precios asequibles. Una mina de oro que tampoco han dejado pasar las estrellas de fútbol que ceden su imagen para captar clientes a cambio de una más que rentable participación en el proyecto.

Sergio Ramos, Fernando Torres, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, David Beckham o Rafinha Alcantara son algunos de los que han optado hace años por invertir en el negocio del “fitness” con un rotundo éxito. ¿Pero cómo son estos gimnasios y a cual es el mejor?. Diseños rompedores, música, las máquinas más avanzadas del momento, consejos nutricionales y hasta arte... Descubre todo lo que esconden los gimnasios de estos futbolistas:

1. Sergio Ramos by John Reed

El ex capitán del Real Madrid anunciaba este mismo año su nuevo negocio en Madrid, una cadena de gimnasios que que llega a España de la mano de la firma alemana John Reed. La compañía ya ha constituido la sociedad, Sergio Ramos by John Reed y ha firmado el primer local para abrirlo al público en los próximo días. El espacio se encuentra en un subterráneo, junto a una parada de metro en la capital. Es una fórmula que McFIT ya probó en 2017, cuando puso en marcha un club en la estación de Nuevos Ministerios. John Reed es una de las 17 marcas pertenecientes al grupo RSG Group, líder mundial en el sector del fitness con 6,4 millones de clientes entre sus gimnasios y su plataforma de entrenamiento virtual.

Son famosos por su rompedora decoración -con una sorprendente apuesta por la música y el arte- y cuentan con clubes en países europeos como Alemania, Austria, Polonia, Reino Unido o Italia y también en Estados Unidos.

McFit lanzó John Reed Fitness en 2016 con el objetivo de mezclar el deporte con la música en directo y una estética urbana y extravagante muy alejada de la que identifica a los gimnasios convencionales.

Todo lo que debes saber del nuevo gimnasio de Sergio Ramos FOTO: Instagram La Razon

Estos impresionantes gimnasios, muy en la línea de la personalidad de Sergio Ramos, convierten el entrenamiento en toda una experiencia. Cuentan con opciones de entrenamiento innovadoras, elementos de diseño extraordinarios de todo el mundo, DJ en vivo y eventos exclusivos para sus miembros. No hay dos clubes JOHN REED iguales. La estética asiática se encuentra con el arte callejero y el estilo industrial, el estilo shabby chic, las esculturas exóticas, la madera, el acero, los papeles pintados coloridos se encuentran con el minimalismo: nada es lo que esperas de un gimnasio.

Estos locales son tan únicos gracias a los diferentes artistas locales e internacionales que ayudan a darles forma con su arte espectacular. La música, con DJ´s en vivo o grabados en su propia emisora de radio, forman parte del ADN de esta revolucionaria cadena. Cuenta, además, con amplias áreas de entrenamiento, más de 300 clases de CYBEROBICS LIVE por semana, entrenamientos en grupo, un área funcional y equipamiento de primera.

2. Rowbots- Gareth Bale

En 2019, el delantero del Real Madrid, Gareth Bale, se convirtió en uno de los accionistas del proyecto Rowbots, una marca de gimnasios boutique especializada en remo que hizo su debut en Londres ese mismo año. El primer gimnasio boutique de Rowbots abrió sus puertas ese año en el barrio londinense de Fitzrovia con entrenamientos de de última generación.

Dos años más tarde, en 2021, la enseña inauguró en la misma ciudad su segundo gimnasio. Ambos centros tienen menos de 1.000 metros cuadrados y ofrecen sesiones de 50 minutos.

Además del jugador del Real Madrid, otro de los inversores que se encuentran detrás de este proyecto es el triatleta y experto en ventas y mercadotecnia, Greg Zimmerman.

Las clases de 45 minutos, que queman hasta 800 calorías a la vez, involucran a instructores que entrenan a los participantes en técnicas de “resistencia mental”: desde rondas más cortas basadas en la fuerza al trabajo de resistencia más largo para mejorar los resultados. Zoe Aston, una psicoterapeuta que desarrolló el Entrenamiento de salud mental aplicado en Rowbots, enfatiza la necesidad de que los clientes se sientan “seguros, desafiados y responsables” y, por lo tanto, “capaces de rendir a la máxima potencia”.

La incorporación de “objetivos de salud mental” es un aspecto crucial de la ciencia deportiva moderna, dice Bale, razón por la cual el CEO de Rowbots, Sam Green, lo reclutó.

3. F45 – David Beckham

David Beckham fue otro de los que se animó a invertir en la cadena de estudios F45 Training. Animado por su amigo y desde 2019 inversor de la cadena, Mark Wahlberg, el ex futbolista inglés se convirtió en socio global de la compañía.

El inglés, que es propietario del Inter Miami, se sintió atraído por los entrenamientos F45. Pero, ¿qué es el método F45 Training de Mark Wahlberg? Con centros deportivos en más de 65 países pretende crear una comunidad fitness global asociada a esta marca. Mucho entrenamiento funcional y HIIT, pero sin olvidar el culturismo más clásico, del que es fan Wahlberg y que podemos ver a diario en sus entrenamientos publicados en instagram. “Fitness integral”, lo llaman, con planes de entrenamiento y nutrición personalizados.

El pasado mes de marzo, Beckham dio un paso más en su vínculo con la empresa abriendo, junto a otros dos socios, un centro de F45 en High Street Kensington, en Londres (Reino Unido).

Pero además incluso creo un programa especial llamado Db45, que se lanzó al mercado el pasado el 11 de mayo. El entrenamiento es una clase de cardio de once estaciones y 45 minutos inspirada en el fútbol. Rindiendo homenaje a los números de camiseta que ha llevado Beckham a lo largo de su carrera futbolística, los tiempos establecidos alternarán entre 32 segundos de trabajo, 15 segundos de descanso y 23 segundos de trabajo, seguidos de 20 segundos de descanso.

La cadena, que cuenta con seis centros en España, está catalogada dentro de la gama premium y el precio medio por abono es de 150 euros, que incluyen entrenamientos ilimitados y un plan nutricional.

4. Nine Fitness (Fernando Torres)

El exjugador del Atlético de Madrid Fernando Torres colgó las botas de fútbol, pero no se olvidó de su pasión por el deporte y ahora se dedica plenamente al boxeo. Gracias a este deporte, el ex delantero rojiblanco ha pegado un brutal cambio físico que ha dejado boquiabiertos a sus fans. Y el motivo de este cambio no es otro que los duros entrenamientos a los que se somete en su cadena de gimasios, llamada Nine Fitness, creada por el futbolista en 2014 y que, desde entonces no ha dejado de crecer.

El ex rojiblanco cuenta con tres centros en Madrid, Pinto y Aranjuez. Todos ellos superan los 2.000 m2, cuentan con varias salas de actividades con un programa de 150 clases semanales que incluye funcional, Zumba, Pilates, ciclismo indoor, yoga y boxeo, entre otras disciplinas. Además, ofrece servicios de sauna, bronceado y fisioterapia. Los gimnasios de la cadena están equipados con máquinas Matrix, una de las más avanzadas del mercado.

5. CR7 Crunch Fitness

Cristiano Ronaldo es otra de las estrellas del fútbol que ha encontrado en los gimnasios “low cost” un negocio más que rentable. Los “CR7″, de los que hay locales repartidos por toda España nacen de la asociación entre Cristiano Ronaldo y Crunch Fitness, compañía estadounidense que cuenta con más de 900 licencias y más de 250 franquicias entre EEUU, Canadá, Australia y España. Su innovador concepto busca combinar los entrenamientos y métodos de una cadena como Crunch con las practicas deportiva que han llevado a Cristiano Ronaldo a tener ese cuerpo 10. Eso sí, apto para todo tipo de público tanto principiante como experto.

Los CR7 Crunch Fitness ofrecen unos cuidados espacios en los que el público podrá experimentar la práctica del deporte más innovador gracias a los equipos de vanguardia traídos especialmente desde Estados Unidos; un completo elenco de programas de fitness, la oportunidad de trabajar con entrenadores personales expertos en programas individuales y para grupos reducidos, orientación sobre nutrición, así como unas envidiables instalaciones.

Una de sus últimas novedades ha sido la incorporación de escáneres corporales Fit3D. El escáner Fit3D permite a centros deportivos y de nutrición de todo el mundo hacer un seguimiento pormenorizado y muy visual de la evolución física de sus clientes. Usa tecnología no invasiva para tomar centenares de mediciones y componer una imagen en 3D del cuerpo. Y a través de la plataforma informática asociada, permite analizar la composición corporal del abonado, midiendo su porcentaje de masa grasa y magra, su postura y equilibrio corporal, así como comparar la evolución de los resultados a lo largo del tiempo.

Uno de sus grandes atractivos son sus cuotas que van desde los 12 a los 40 euros aproximadamente.

6. Templum BCN (Rafinha Alcántara)

El sector de los deportes de contacto, también está en plena efervescencia y se han convertido en otra buena opción de negocio para los futbolistas que desean seguir vinculados al mundo del deporte una vez ya se hayan retirado. Rafinha Alcantara es uno de ellos. El ex del FC Barcelona inauguró en 2016 Templum BCN, un gimnasio de artes marciales ubicado en el centro de Barcelona.

Con unas tarifas que oscilan entre los 70 y los 100 euros, ofrecen, en 850 metros cuadrados, una sala de cardio y musculación y una gran variedad de actividades de artes marciales, cross templum y fitness.

Es una buena opción para aprender o mejorar tu nivel de boxeo, kick boxing, MMA, brazilian jiu jitsu, krav maga o capoeira.

Estos gimnasios son de lo más innovadores para afrontar el verano en plena forma.