Haaland, el más rápido en llegar al gol 50 en Champions League

El partido entre el Manchester City y el Napoli, por la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2025/26 estuvo cargado de emociones desde el pitido inicial. Uno de los momentos más esperados era el regreso de Kevin De Bruyne al Etihad Stadium, ahora vistiendo la camiseta del conjunto italiano, hecho que emocionó a la afición. Sin embargo, la noche terminó siendo especial para otro protagonista: Erling Haaland. El delantero noruego abrió el marcador con un brillante cabezazo, tras recibir un pase preciso de Phil Foden, MVP del encuentro. Al final, los ciudadanos sellaron el partido 2-0 con un gol de Jeremy Doku.

Para Haaland, ese gol tuvo algo especial, porque con él continúa grabando su nombre en la historia: 50 goles en la UEFA Champions League, récord que consiguió en la increíble cantidad de solo 49 partidos. Esta marca supera ampliamente a la anterior de Ruud van Nistelrooy, quien necesitó 62 encuentros para llegar a esa cifra. Con esto, la lista de los diez jugadores que menos partidos han necesitado para alcanzar los 50 goles en la Liga de Campeones quedó así:

Erling Haaland (49)

Ruud van Nistelrooy (62)

Lionel Messi (66)

Robert Lewandowski (77)

Kylian Mbappé (79)

Karim Benzema (88)

Cristiano Ronaldo (91)

Raúl González (97)

Thierry Henry (103)

Thomas Müller (130)

A esto se suma que Haaland logró esta impresionante estadística a los 25 años, con goles repartidos en tres clubes: 8 anotaciones en 6 encuentros con el Red Bull Salzburg, 15 tantos en 13 partidos con el Borussia Dortmund y 27 goles en 30 compromisos con el Manchester City hasta este momento. Esta constancia goleadora, combinada con su capacidad para ser decisivo en partidos clave, lo consolida como uno de los máximos referentes en su posición.

Guardiola reconoce su talento

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, no dudó en valorar el impacto histórico de Haaland. En sus propias palabras: "Está al nivel de Van Nistelrooy o Lewandowski, pero sobre todo de dos monstruos como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi con 15 o 20 años. En cuanto a goles, es increíble". Además, el estratega español señaló que si se mantiene esta progresión puede jugar entre 10 y 12 años más y superar incluso a El Bicho, quien actualmente es el máximo goleador histórico de la Champions League con 140 tantos.

Este récord no solo reafirma la extraordinaria calidad y efectividad del gigante noruego como goleador, sino que también señala su capacidad para romper límites preestablecidos en el fútbol mundial. A sus 25 años, Haaland no solo ha alcanzado un hito histórico, sino que ha abierto un camino prometedor que pocos lograrán siquiera imaginar tan temprano en sus carreras.