Pep Guardiola no se muerde la lengua y responde al Liverpool por comparar a Isak con Haaland

Pep Guardiola no dejó pasar la oportunidad de responder a las palabras del entrenador del Liverpool, Arne Slot, quien había elogiado a Alexander Isak —recién fichado por los ‘reds’ en la operación más cara de su historia— al definirlo como “quizá el mejor delantero del mundo”. El técnico español del Manchester City defendió a su propio ariete estrella, Erling Haaland, en una rueda de prensa que rápidamente levantó titulares.

“No cambiaría a Erling por nadie. Isak es un jugador excepcional, pero Haaland está un poco por encima. Sé lo que me aporta y me gusta tenerlo en mi equipo”, afirmó Guardiola, con un tono tajante que dejó clara su postura. La comparación entre ambos delanteros, avivada tras la llegada del sueco a la Premier League, se ha convertido en uno de los debates más comentados en Inglaterra en los últimos días.

El técnico catalán añadió que “otro podría haber dicho Mbappé, otro podría haber dicho Messi, otro podría haber dicho Cristiano Ronaldo… Cada uno tiene su opinión y su visión, pero yo sé lo que tengo y me gusta tenerlo en mi equipo”. Con esta reflexión, Guardiola no quiso restar valor al flamante fichaje de los de Anfield pero subrayando la confianza que tiene en Haaland.

La rivalidad entre Manchester City y Liverpool, ya marcada durante años por los duelos con Jürgen Klopp, suma ahora un nuevo capítulo con Arne Slot y su ambicioso proyecto. La llegada de Isak promete alimentar un pulso ofensivo en la Premier, aunque Guardiola no tiene dudas: el noruego sigue siendo, para él, el delantero más determinante del planeta.