Ya hay un equipo que quiere fichar a Modric: ojo al reencuentro

Luka Modric cerrará su etapa en el Real Madrideste fin de semana, en el Bernabéu, frente a la Real Sociedad. Será su último partido de Liga con la camiseta blanca, en un adiós cargado de emoción pero no de despedidas definitivas con el fútbol. A sus 39 años, el centrocampista croata no piensa todavía en colgar las botas. Su carrera sigue viva, y él mismo tiene muy claro el objetivo inmediato: continuar compitiendo durante una temporada más con la mirada fija en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Modric quiere estar en esa cita con su selección, y para eso necesita seguir jugando con regularidad en un club que le garantice minutos y ritmo competitivo. En el Real Madrid, donde esta temporada ha perdido protagonismo, eso ya no era posible.

Activo con la selección croata

El futbolista croata sigue considerándose útil tanto en el campo como en el vestuario. Su rendimiento, aunque limitado por la edad y el reparto de minutos en una plantilla repleta de talento joven, ha sido competitivo cuando le ha tocado participar. Pero Modric no quiere pasar sus últimos meses en activo viendo los partidos desde el banquillo. Aspira a seguir compitiendo, a mantenerse en forma y, sobre todo, a conservar su puesto en la selección nacional de Croacia, con la que sigue comprometido. Su liderazgo dentro del grupo y su capacidad para marcar diferencias en partidos clave lo mantienen como una figura insustituible como eje del equipo de cara al próximo gran torneo.

Una de las claves que abre múltiples puertas en este nuevo escenario para Modric es su situación contractual. Tras disputar el Mundial de Clubes con el Real Madrid, quedará libre y podrá fichar por cualquier club sin que medie un traspaso. Se convierte, por tanto, en una oportunidad de mercado atractiva para equipos que busquen un jugador de jerarquía, experiencia internacional y todavía en condiciones de rendir a buen nivel. En este contexto, uno de los destinos que ha cobrado más fuerza en los últimos meses es el Inter de Miami. El club estadounidense, presidido por David Beckham y convertido en foco de atención internacional desde la llegada de Lionel Messi, se perfila como una alternativa real para el futuro inmediato del croata.

Miami representa varias cosas a la vez para Modric. Por un lado, un entorno competitivo pero menos exigente físicamente que las grandes ligas europeas. Por otro, un equipo en crecimiento, con ambiciones deportivas y comerciales, y una estructura que está diseñada para atraer a figuras veteranas del fútbol mundial. La presencia de Messi, con quien Modric se ha enfrentado incontables veces tanto en los Clásicos como en torneos internacionales, podría ser un elemento que ayude a facilitar su adaptación. En lo deportivo, la MLS ofrece un calendario más corto, viajes más espaciados y una dinámica que permitiría al croata mantener el estado físico necesario para llegar en buenas condiciones al verano de 2026.

Ventajas deportivas y económicas

Desde el punto de vista contractual, llegar a la MLS como agente libre le permitirá negociar condiciones ventajosas. El Inter de Miami, que ya ha demostrado su disposición a hacer esfuerzos económicos por estrellas de renombre, tendría margen para ofrecerle un contrato competitivo. Además, la ciudad, con una comunidad croata creciente y una calidad de vida elevada, resulta atractiva para un jugador que también empieza a pensar en el escenario posterior a su retirada. El club valora no solo el aporte en el campo, sino también la capacidad de Modric para atraer aficionados, potenciar la imagen global de la entidad y aportar experiencia en un vestuario joven que todavía está en formación.

Modric ha llevado su carrera con una inteligencia poco común. Siempre ha priorizado los entornos estables, los proyectos serios y las decisiones meditadas. La MLS, y más concretamente el Inter de Miami, encaja en ese perfil. Ofrece un proyecto ambicioso pero compatible con las exigencias de un jugador que no busca tanto gloria inmediata como continuidad y preparación para su última gran cita con la selección croata.