La historia de «Las Kopettes», las pioneras del fútbol femenino en Francia

En 1967 el diario «L'Union» había organizado un combate de lucha libre entre enanos para amenizar la feria de Reims en septiembre. Un año después, en el verano de 1968, buscaban un evento similar para la feria de septiembre y organizaron un partido de fútbol femenino.

No sabían que con aquel anunció que redactó el periodista deportivo Pierre Geoffroy al que respondieron muchas más mujeres de las esperadas, estaban poniendo los cimientos del Stade Reims, el equipo pionero del fútbol femenino en Francia, el equipo que llevó el fútbol femenino a Estados Unidos. Aquellas mujeres fueron bautizadas como las «Kopettes», en referencia a Raymond Kopa, la estrella del Stade de Reims masculino que después jugó en el Real Madrid.

El director de cine Julian Haller tomó estos hechos como base para su película «Que jueguen las chicas», de 2018, Ahora el documental «Las chicas de Reims, pioneras del fútbol femenino», que se puede ver de forna gratuita en el canal Arte, ha profundizado en la historia, con documentos que retratan la época en los que se puede ver a una de las integrantes del equipo decir que ella estaba acostumbrada a jugar con los chicos de su barrio. «Soy un poco marimacho», decía. En un debate de televisión uno de los tertulianos hablaba del fútbol femenino como «un espectáculo erótico-cómico».

Pero las chicas de Reims, con Pierre Geoffroy como miembro del cuerpo técnico, fueron superando barreras y llenando estadios. No sólo en Francia. Una gira por Estados Unidos sirvió para introducir el fútbol femenino en el país, donde se desarrolló mucho más rápido y con más fuerza que el masculino, hasta llegar a ser una potencia mundial.

No era la primera vez que el fútbol femenino se introducía en Francia. El primer partido se jugó en 1917. Durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres habían ocupado el espacio de los hombres en las casas y en las fábricas y también lo intentaron en el deporte con gran poder de convocatoria. Pero con el fin de la guerra, cuando los hombres fueron recuperando su espacio, el fútbl femenino fue perdiendo terreno. Aguantó hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando el Régimen de Vichy decidió prohibirlo en 1941.

Los problemas en los años 60 seguían siendo los mismos. «No es un espíritu de conquista, al menos para nosotras. Cuando empezamos a practicar fútbol no era por esas razones sino porque es un deporte al aire libre, pero por la reacción de algunos hombres, en especial de los futbolistas, podemos preguntar si ellos no consideran nuestros éxitos, nuestras modestas victorias, un fracaso para ellos y avances para nosotras en un ámbito que estaba reservado para los hombres», dice una de las futbolistas, Rosine Nizard.

Aquellas futbolistas del Reims fueron la base de la selección francesa que participó en el primer Mundial de Fútbol femenino, celebrado en 1971 en México, aunque no era un campeonato oficial porque no estaba respaldado por la FIFA. Un año antes la Federación francesa había reconocido el fútbol femenino y en la temporada 1974/75 se disputó la primera Liga. Cómo no, ganó el Reims, que es el principal responsable de que el fútbol femenino tenga el desarrollo que tiene ahora en Francia. Las «Kopettes» tenían razón.