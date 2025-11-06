Ignacio Morente, arquitecto, sentencia el nuevo Camp Nou: "Es un desastre y se quedará obsoleto en pocos años"

Las obras del Nuevo Camp Nou se han colocado en el ojo del huracán con innumerables escándalos en los últimos meses. Esta misma semana, a pocos días del primer entrenamiento del FC Barcelona en su renovado estadio, dos nuevas polémicas han salpicado el proyecto culé. Decenas de trabajadores protestaron el pasado martes frente al Camp Nou contra el despido y la posible expulsión de cerca de 50 empleados en las obras del estadio en situación administrativa irregular. El sindicato CCOO, que convocó la concentración, aseguró que las empresas Ekstreme Works y Limak "pretenden retornarlos a su país sin ninguna garantía", según informa Efe.

"Están trabajando doce horas diarias, siete días a la semana, desde hace más de un año alguno de ellos", afirmó el responsable de Acción Sindical de CCOO del Hábitat en Cataluña, Carlos del Barrio. Son trabajadores que "no tienen papeles", subrayó el portavoz del sindicato, que asegura que se les está despidiendo "con la intención de que vuelvan a su país de origen".

Pero por si esto fuera poco, un foco de tuberculosis ha puesto en alerta al FC Barcelona. La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) activaba ayer una investigación ante la posible aparición de un brote de tuberculosis entre los empleados que trabajan en las obras de remodelación del Camp Nou. Según adelantaron los medios catalanes, uno de los trabajadores ha sido diagnosticado con la enfermedad, mientras que otras tres personas permanecen bajo estudio a la espera de los resultados de laboratorio.

Son solo las dos últimos líos de una proyecto que viene siendo muy criticado casi desde su inicio.

Un proyecto con muchas dudas

Si hace unos días, el arquitecto culé del Bernabéu, Josep Ribas, criticaba la falta de control y la mala gestión del proyecto, otro arquitecto dicta su sentencia definitiva.

"Es un auténtico desastre cómo se está gestionando todo esto y las expectativas que se les está generando a la gente", afirma Ignacio Morente en su canal Mi Espacio Vital.

En su opinión, el mensaje que trasladan las autoridades y el club no refleja la realidad técnica del estadio. Pero aún va más allá y subraya su decepción con el resultado de la intervención en el estadio azulgrana. El nuevo Camp Nou abrirá sus puertas mañana con un entrenamiento a puerta abierta que reunirá a unos 23.000 espectadores y Morente lanza una advertencia contundente: “es un estadio que quedará obsoleto en pocos años”.

Según Morente, el nuevo coloso no cumple con las condiciones arquitectónicas, urbanísticas ni estéticas que se esperan de un referente mundial como el FC Barcelona. El arquitecto critica la exclusión de referencias históricas que lo vinculen con la ciudad y destaca que el estadio “no se abre a las principales arterias de la ciudad”, lo que impide una integración fluida con el tejido de Barcelona y no resuelve la cuestión urbanística de los grandes embotellamientos previos a los partidos".

El proyecto no aporta una verdadera innovación y carece de apuestas tecnológicas o de sostenibilidad que lo sitúen a la vanguardia del diseño deportivo, sentencia.