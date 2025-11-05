Detectan un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou

La Agencia de Salud Pública de Barcelona ha confirmado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou, tal y como ha avanzado esta mañana El País. Ahora, la entidad catalana ha activado el estudio de los contactos directos del afectado, que son 23 personas. Entre ellas hay 3 personas en investigación a la espera de los resultados.

Por ahora, aseguran, no se trata de un brote, ya que solo hay un caso confirmado. La tuberculosis afecta mayoritariamente a los pulmones, y se transmite de persona a persona a través de partículas de saliva. Según afirma el citado medio, alrededor del 85% de los contagiados se cura con un tratamiento de medio año.

Protestas de los trabajadores

La confirmación del caso llega un día después de la protesta de los trabajadores frente al estadio. Ayer, una cuarentena de personas se concentraron ante el estadio Camp Nou del FC Barcelona para criticar el despido de trabajadores en "situación irregular" de las obras del campo.

En concreto, se concentraron a las 7.30 horas ante la puerta de la avenida Joan XXIII en una concentración promovida por CC.OO. para pedir la readmisión inmediata de las personas despedidas y la cotización desde el primer día que se incorporaron al trabajo, informaron fuentes del sindicato a Europa Press.

También reclaman que la administración actúe de oficio y tramite de forma urgente la autorización de residencia y trabajo para todos los trabajadores que acrediten más de 6 meses trabajados.

"Denunciamos la complicidad de las empresas subcontratadas y la falta de sensibilidad hacia las personas trabajadoras", informa CC.OO. en un comunicado.