La imperdible frase que Ancelotti le dijo a Vinicius en el Real Madrid - Celta

Cuando fue sustituido en el Real Madrid - Celta de LaLiga, Ancelotti estuvo hablando un ratito con Vinicius. «Le he dicho que es el mejor», aseguró después el entrenador del Real Madrid cuando le preguntaron. «Despué,», continuó, «he hablado con Rüdiger y le he dicho que es el mejor», dijo con sorna. «Tengo que darles confianza», añadió.

Aunque es verdad que a Rüdiger apenas le hace falta. Tiene una confianza que parece infinita y eso se refleja y se expande en el campo. Contra el Celta fue fundamental para resolver el partido con dos cabezazos, aunque ninguno de los dos contó como gol suyo. El primero lo marcó Vinicius tras el rechace y el segundo acabó en gol porque dio en la espalda de Guaita, el guardameta del Celta. «Está haciendo una temporada espectacular, defensivamente hay pocos jugadores mejor que él. Tiene presencia, carácter y da mucho con el balón parado», decía tras el choque Lucas Vázquez. Cuando marcó el tanto, los compañeros fueron hacia Rüdiger, probablemente, con más ganas de golpearle y devolverle las tortas que él da que para felicitarle. Lo que es Rüdiger lo vivió Güler, que se estrenó como goleador en el Real Madrid tras regatear al portero. «Es un gran talento y lo ha mostrado con pocos minutos. El gol que ha marcado no es sencillo. Ha hecho un regate fantástico, está entrenando bien y es importante este gol», describió Ancelotti.

Pues tras marcar, el joven delantero turco recibió el cariño y los aplausos de sus compañeros, pero el meneo, feliz, que le metió Rüdiger puede provocar un mareo en cualquier otro menos acostumbrado o menos preparado.

«Siempre está a su mejor nivel, siempre centrado, su temporada es sobresaliente, nunca he tenido un bajón», explicaba después Ancelotti. Rüdiger, en teoría, iba a ser el tercer central esta temporada, pero las lesiones de Alaba y de Militao le pusieron al frente de la defensa y ha respondido sin ninguna duda ni bajón.

Es carismático. «Es unp rofesional serio» seguía Ancelotti. «Tiene tiempo de ser irónico y de ser serio, maneja percfectamente los tiempos», describía. «Y mete gran calidad defensiva es un pesimista total».