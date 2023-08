Las "inaceptables" exigencias de Sergio Ramos que han reventado sus dos últimas ofertas

A Sergio Ramos se le acaba el tiempo. Sin equipo después de que terminase su contrato con el PSG, el central de 37 años está preparado para emprender una nueva aventura. El pasado dos de junio saltaba la sorpresa. El PSG hacía oficial la salida de Sergio Ramos del conjunto parisino. El central español terminaba contrato y el club francés decidió no renovarle. A partir de ahí numeroso candidatos han sonado para hacerse con sus servicios.

Arabia Saudí, Estados Unidos, Brasil, México o Argentina son algunos de los destinos que han sonado para el jugador de cara a la próxima temporada, sin embargo, sus preferencias en estos momentos pasan por seguir jugando al fútbol en Europa. Descartado por el Sevilla, hace días se habló de un posible acuerdo que le permitiría no salir del continente. Pero, según. han revelado los dos últimos equipos que ha optado por su fichaje, las condiciones del defensa son "inaceptables".

Según adelanto todofichajes.com, el Galatasaray estaría muy interesado en hacerse sus servicios y ya habrían comenzado a negociar su posible llegada. Según Fanatik, el cuadro otomano ofrece al defensor un contrato por dos temporadas a razón de 5,5 millones de euros por cada una de ellas lo que dificulta su operación. Pero era el único club turco que pretendía al excapitán del Real Madrid. Los eternos equipos rivales de Galatasaray y Besiktas competían con sus servicios, hasta que este último ha renunciado haciendo pública la razón que frustra el acuerdo.

El vicepresidente del Besiktas, Emre Kocadag, confirmó contactos con Ramos y aseguró que descartó de la puja por el español debido a su alto coste. “Según han publicado algunos medios, Ramos pide 5 milliones de euros, pero la verdad no es así. Él ha pedido más del doble de esta cifra. Ahora mísmo si Ramos se va a Arabia Saúdi, cobraría entre 23-25 milliones de euros. Para ficharle he sondeado todas las posibilidades, pero parece imposible. El sueldo y la cifra que pide su representante son 15 milliones de euros. Ya no estámos en la mesa de negociación” expresó Kocadag.

Una casa y coche de lujo

Una situación similar es que la que denuncian desde el "América" mexicano. La directiva se puso en contacto con René Ramos, representante y hermano del defensor y las negociaciones destaban muy avanzadas hasta que intentaron cerrar un acuerdo económico. La oferta presentada por Las Águilas era imponente: contrato de un año, con posibilidad de otro año más y un salario de 8.5 millones de dólares anuales. Sergio Ramos terminó rechazando la oferta al pedir más dinero: alrededor de 13 millones de dólares según recogen los medios locales.

Pero la cosa no quedó ahí y, según filtraron fuentes del club, además del salario más elevado en la historia de la Liga MX, Sergio pidió a la directiva del América una mansión en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México y un coche de lujo, un par de peticiones que son incosteables para el club.

En este escenario, Arabia Saudí, se perfila como el destino más factible y ya hay quien sitúan al camero en el Al Ittihad, donde coincidiría con Karim Benzemá.

Mientras tanto, el ex capitán del Real Madrid guarda silencio y continúa entrenando duro como se ha encargado de mostrar en su perfil de Instagram.