Iñaki Williams carga contra el Barcelona tras el intento de fichaje de Nico Williams: "Han ensuciado las cosas"

El intento fallido de fichaje de Nico Williams con el Fútbol Club Barcelona ha dado que hablar durante este mercado de fichajes. El hermano pequeño de los Williams acabó renovando con el Athletic Club de Bilbao el pasado 4 de julio para sorpresa de muchos, y provocó el enfado en la afición culé, que ya celebraba su fichaje.

De un día para otro, el club hizo oficial la renovación a través de un vídeo en sus redes sociales, generando cierta crispación en el entorno del club blaugrana, que no se esperaba ese 'cambio de rumbo' por parte del extremo español.

Y tras varias semanas, el tema ha vuelto a aparecer. Esta vez ha sido su hermano mayor, Iñaki Williams, el que se ha pronunciado acerca del asunto. El delantero ha comparecido ante los medios de comunicación por primera vez como capitán del equipo, y no ha dudado en responder sobre las preguntas acerca de su hermano.

Iñaki Williams, contundente sobre la campaña del Barcelona

Tras la marcha de Óscar de Marcos, Iñaki Williams se ha convertido en el primer capitán del Athletic Club de Bilbao. Hoy era su primera rueda de prensa, y las preguntas han girado entorno al fichaje fallido de Nico Williams por el F.C. Barcelona.

El delantero ghanés no ha dudado en responder, y ha dejado varios mensajes contundentes dirigidos al entorno blaugrana. Según Iñaki, el Barcelona creó una campaña mediática para tratar de convencer al jugador. Una presión que no acabó sirviendo para nada.

"Todos sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y cuál es la presión que querían ejercer sobre todos los athleticzales, sobre mi hermano… Una campaña mediática que puede ser que ellos pensaban que les iba a funcionar. Nosotros, el Athletic como club, cuando quiere a un jugador lo hace a lo bajini. Ese ruido externo ha hecho mucho daño y ha ensuciado mucho las cosas. Porque muchas de las cosas que se decían y se filtraban a los medios o salían en redes sociales eran mentira", aseguraba el ahora capitán del Athletic.

Un verano complicado

Además, el hermano mayor de los Williams ha asegurado que han sufrido un verano complicado debido a todo el revuelo que se ha generado entorno al fichaje de Nico por el Barcelona.

"Ha sido un verano complicado para la familia. Se ha hablado mucho de mi hermano. Evidentemente muchas de las cosas que se han dicho sobre Nico son mentiras. Lo único que ha hecho mi hermano es mantenerse en silencio. La gente no ha sido justa con mi hermano... tomar una decisión como la que he tenido que tomar mi hermano no es fácil."

El vandalismo que ha sufrido Nico Williams

Por otro lado, Iñaki ha explicado cuál ha sido la realidad durante el verano. Y es que según el delantero, Nico tenía la decisión bastante tomada, pero el club tenía que preparar los documentos para cerrar un contrato que vincularía al español hasta 2035.

"No se podía hacer público de la noche a la mañana, y sucedían cosas que ensuciaban lo que el Athletic quería conseguir como es el mural vandalizado dos veces, luego fueron a casa de mi hermano y le rompieron una luna del coche... son cosas que muchas veces no se saben pero que pasan factura al jugador", declaraba.

"La mejor decisión"

Por su parte, Iñaki ha aclarado que Nico ha tomado la mejor decisión. "Lo fácil sería ir a grandísimos equipos para lucha por la Premier League, Bundesligas o Ligas. Se ha quedado en el Athletic, jugará con su hermano y puede dejar un legado para siempre. Puede ser como el caso de Julen Guerrero, que rechazó muchas ofertas y ha sido siempre un referente para los jóvenes de aquí", confirmaba.

Además, el delantero ghanés ha desvelado que en ocasiones tuvo que "parar" a Nico porque "se calentaba y salían cosas que no le gustaban: "Me decía 'voy a escribir y contestar', pero le recomendaba que siguiera con el perfil bajo, tranquilo porque no es fácil tomar una decisión de vida".