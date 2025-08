El jefe del fútbol portugués sale en defensa de Cristiano ante su ausencia en el funeral de Diogo Jota: "Fue uno de los más afectados"

Cristiano Ronaldo ha sido objeto de intensas críticas por su ausencia en el funeral de su compañero de selección Diogo Jota, quien perdió la vida trágicamente en un accidente de tráfico junto a su hermano y también futbolista André Silva. El suceso, ocurrido en la madrugada del 2 de julio, conmocionó al mundo del fútbol y todavía es recordado por muchos.

La ausencia del astro portugués generó un gran revuelo, especialmente cuando otros futbolistas y pesos pesados de la selección lusa como Bruno Fernandes, Rúben Dias y Bernardo Silva sí estuvieron presentes en la ceremonia celebrada en Gondomar, desatando una oleada de críticas en redes sociales.

Una defensa contundente

Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ha salido en defensa de Ronaldo, calificando las críticas de completamente injustas. Según Proença, el capitán de la selección estuvo profundamente involucrado desde el inicio del duelo, manteniendo una conexión emocional significativa tanto con la familia de Jota como con la familia de la selección portuguesa.

"Es increíblemente injusto decir que Cristiano, de alguna manera, jugó un papel más distante en esto", dijo. "Desde el primer momento el capitán estuvo con nosotros y fue una de las personas más involucradas. Repito, lo que dijeron de nuestro capitán es injusto, Cristiano fue uno de los que más sintió la pérdida, sobre todo porque era un gran compañero de Jota".

Por último, Proença sentenció que pese a no haber estado in situ en el funeral, Cristiano no abandonó en ningún momento su compromiso con todo lo que estaba pasando.