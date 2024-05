Joana Sanz desata los rumores al dar la bienvenida a su nueva vida... ¿Sin Dani Alves?

Dani Alves salió de la cárcel tras pagar una fianza de un millón de euros y entregar sus dos pasaportes. Y partir de ese mismo instante, Joana Sanz se convirtió en el objetivo más deseado de la prensa. Saber si seguiría al lado de su marido, si le esperaría en su mansión de Esplugues o si pondría tierra de por medio fueron los asuntos más debatidos en los primeros días. Poco después llegaría la confirmación su reconciliación y a partir de ahí cada movimiento de la pareja ha sido analizado con lupa.

Hace unos días causó gran revuelo su escapada romántica con Joana Sanz a Ibiza. Una fuga para dos que les costó nada más y nada menos que 1,100 euros por noche y de la que la modelo quiso dejar constancia a través de sus redes sociales. Algo que, por cierto, le valió un aluvión de críticas. Tanto que se vio incluso obligada a borrar la imagen en la que salía el exjugador del FC Barcelona. A su vuelta a Barcelona para que el brasileño cumpliera con su obligación de firmar en la Audiencia, la modelo no aguantó más y estalló con una durísima reflexión. "Nos tomamos demasiado a la ligera el atacar mediáticamente, insultar a través de una red social o intentar hundir la vida de otra persona solo porque tenéis opiniones contrarias. No sois mejores que las personas que asesinan a mano armada. No nos olvidemos que las palabras hacen el mismo daño que empuñar un cuchillo", señalaba en un parte de su texto.

Unos ataques que también llevaron al futbolista a tomar una drástica decisión: borrar sus perfiles en redes sociales. Por eso ahora poca constancia hay su nueva escapada con su mujer, en esta ocasión a Tenerife. Ni una sola foto de ambos aunque si un ultimo movimiento de la modelo que ha vuelto a colocarlos en el centro de la polémica.

¿Independizada de Alves?

Imagen publicada por la modelo Instagram

Ahora, la modelo parece que ha decidido independizarse de Dani Alves y ha publicado un mensaje en sus stories de Instagram que da mucho que pensar. La canaria ha colgado una foto estrenando una casa nueva, con un cartel que rezay en la que ella le agradece a un agente inmobiliario el trabajo. "Gracias @yapcis por hacerlo posible", ha añadido junto a la imagen.

Este movimiento ha desatado todo tipo de rumores: ¿Se quedará la modelo a vivir en Tenerife?, ¿Pone así tierra de por medio con Dani Alves?. Lo que parece cierto es que la modelo sigue adelante con su matrimonio aunque han tomado ciertas decisiones para evitar el acoso mediático. Él ha cerrado su perfil en redes y en los de ella no hay la más mínima referencia al brasileño, de hecho su última publicación ha sido de nuevo sola y practicando deporte en un gimnasio de Tenerife. El culebrón continúa.