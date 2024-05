Joana Sanz se fuga con Dani Alves tras ser crucificada en redes: "Peor que el violador.."

Dani Alves salió de la cárcel tras pagar una fianza de un millón de euros y entregar sus dos pasaportes. Y partir de ese mismo instante, Joana Sanz se convirtió en el objetivo más deseado de la prensa. Saber si seguiría al lado de su marido, si le esperaría en su mansión de Esplugues o si pondría tierra de por medio fueron los asuntos más debatidos en los primeros días. Poco después llegaría la confirmación su reconcialición con una imagen de su manos entrelazadas y el paseo por las calles de Barcelona.

Pero la cosa no quedó ahí y hace unos días la modelo sorprendía a todos con una auténtica declaración de amor al futbolista. El 6 de mayo era un día muy especial para Dani Alves y Joana Sanz ha querido tener un detalle con él tras la dura etapa que está viviendo. La modelo no dudaba en publicar una imagen de él para felicitarle su 41 cumpleaños cn un contundente mesaje. "+1 año para volver a empezar, +1 año para reconstruirse, +1 año para convertir lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría, +1 año de maduración", escribía la modelo en un storie en el que sale el propio jugador de fútbol. "Feliz vuelta al sol. Amo-te", escribía junto a un corazón blanco.

El mensaje de Joana Sanz Instagram

Brutal ataque en redes

Sus palabras no pasaron desapercibidas y las redes volvieron a cebarse con la modelo. "¿Qué le pasa en la cabeza?", "Joana Sánz y su blanqueo dan asco.. es peor que el violador" o "Qué daño estás haciendo a las mujeres" son algunos de los duros mensajes que pueden leerse en redes sociales.

No es la primera vez que la canaria es acribillada en redes sociales por su apoyo a su marido. “Eres una pedazo de hija de pu..., No tienes vergüenza, Tu marido es un violador”, "rata" o "cómplice" son solo algunos ejemplos de las palabras que le han dedicado a Joana Sanz en los últimos meses. Algunos mensajes fueron tan graves que incitaron incluso al suicidio: “Yo si fuera tú me suicidaría y así no lo sufres jajajaja que eres un malgasto de piel. Págame tu onlyfans (una plataforma de contenido para adultos) para poder ayudarte a vivir”, le escribió un usuario.

Un acoso que llevó a la canaria a cerrar sus redes sociales en más de una ocasión. Pero, esta vez, su actitud ha sido muy diferente. La modelo ha querido dejar claro que está en clama y nadie va a estropear esta segunda oportunidad que se ha dado con Alves, con el que ha decidido escaparse para disfrutar de su amor.

"Llega un momento de tu vida en el que estás tan en calma, que nada de lo que sucede a tu alrededor te perturba más" escribió la modelo antes de publicar las imágenes de su romántico viaje. Cómo a Alves le retiraron sus pasaportes no pueden salir de España por lo que Ibiza ha sido el lugar escogido para su fuga.

Piscina en el borde de un acantilado, jacuzzi en el interior…Todo tipo de comodidades en un hotel de lujo que cuesta más de 1.100 euros la noche.