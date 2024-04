Joana Sanz lanza un contundente aviso que deja entrever como piensa actuar tras su foto con Alves

Dani Alves salió de la cárcel tras pagar una fianza de un millón de euros y entregar sus dos pasaportes. Y partir de ese mismo instante, Joana Sanz se convirtió en el objetivo más deseado de la prensa. Saber si seguiría al lado de su marido, si le esperaría en su mansión de Esplugues o si pondría tierra de por medio fueron los asuntos más debatidos en los primeros días.

En un principio, salió a la luz que la modelo canaria había huido del domicilio que compartía con Alves poco antes de que el brasileño abandonara su celda en Brians 2. Un movimiento que llevó a muchos a pensar que Joana Sanz había retirado el apoyo y confianza que durante todos estos meses ha depositado en su marido. Según adelantaron en el programa en 'Así es la vida', Joana no tiene intención alguna de compartir techo con él y en cuanto pusiera un pie en esa casa, ella saldría por la puerta. Y así fue.

Y no solo eso, sino que se llegó a asegurar que la situación entre ambos era tremendamente tensa y que incluso el futbolista -por consejo de su abogada- habría instalado una cámara para vigilar un posible acercamiento de la canaria a la vivienda.

En el plató de ‘Así es la vida’, José Antonio Avilés daba más detalles sobre la ausencia de Joana: “Esa ausencia de Joana Sanz en el domicilio es precisamente el motivo por el que hay una cámara dentro de la casa”. “Es una medida cautelar que le dice su abogada que debe tomar. Dentro de la casa de Dani Alves todavía hay pertenencias de Joana Sanz, la abogada le recomienda que hasta que él esté asentado totalmente en la casa, todos los movimientos queden constancia de alguna manera, y es una cámara”, aseguraba el colaborador de ‘Así es la vida’.

Gema Fernández añadía que “es verdad que él ahora está muy preocupado porque su relación con Joana Sanz se ha tornado muy desagradable. Joana Sanz no ha aparecido por la casa en ningún momento. Sí que estaba en la casa cuando Dani no estaba, pero una vez Dani sale de prisión y se instala allí, ni ha aparecido ni va a aparecer. No ha habido reconciliación y parece que ella no tiene ninguna intención de volver a casa ni estar con él".

La polémica foto de su reencuentro

Pero nada más lejos de la realidad. Días después se conocía que Joana Sanz tuvo que marcharse por motivos de trabajo, y ya de vuelta en casa quiso dejar claro a todo el mundo que sigue estando al lado de Alves. La modelo compartió la que se presenta como la primera foto de su reencuentro, una imagen en la que sus manos aparecen entrelazadas.

La foto de Joana Sanz, tras la salida de Dani Alves de la cárcel Instagram

La imagen rapidamente dio la vuelta al mundo y las críticas a la modelo fueron brutales. Muchos usuarios en redes sociales y los propios medios afeaban su actitud una vez que el brasileño había sido condenado.

Unas críticas a las que la todavía mujer de Alves piensa hacer oídos sordos tal como ha querido dejar claro a través de Instagram. La modelo ha subido una storie en la que aparece bailando y con una canción de fondo que es toda una declaración de intenciones sobre cual va a ser su actitud.

Captura del vídeo subido por Joana Sanz Instagram

La canción en cuestión "Mi forma de ser", de Olga Tañón. Así suena y esta es su letra íntegra. A buen entendedor...:

"Siempre van hablar

Pero no importa

La gente siempre va a hablar

Mal

Yo no sé, yo siempre he sido así

Por nadie yo voy a cambiar

Mi manera 'e pensar

Que digan lo que quieran de mí

¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí?

Que me envidian y quieren lo malo pa' mí

Que digan lo que quieran de mí

Que digan lo que quieran de mí

¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí?

Que me envidian y quieren lo malo pa' mí

Que digan lo que quieran de mí

No sufra, destapa la botella

Y venga a brindar que es solo una vida

Que mañana si uno lo matan

O te muere', to' el mundo te olvida

No hay amigos en las malas

En las buenas dicen to' son familia

Todo aquí es una hipocresía

Por eso

Vivo como loca (ey)

Bailo como loca (ey)

Salto como loca

Sí, yo soy bien loca

Que nadie nunca pudo entender

Sólo por mi forma de ser

Vivo a mi manera, nadie me controla

Y por nadie yo voy a cambiar

Me gusta la calle, exploto el dinero

Vacilo y no paro de jangear

Pero nadie me puede decir na' a mí

Por eso josié, lo sudé y me jodí

De dónde lo saqué y en qué lo gasté

¿Qué carajo te importa eso a ti? (eh)

(Uh, Mago de Oz

Como que Farru' me la escribió, uh

La Ta-ñón

(Que digan lo que quieren)

Que digan lo que quieran de mí

¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí?

Que me envidian y quieren lo malo pa' mí

Que digan lo que quieran de mí

Que digan lo que quieran de mí

¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí?

Que me envidian y quieren lo malo pa' mí

Que digan lo que quieran de mí

Por eso

Vivo como loca (ey)

Bailo como loca (ey)

Salto como loca

Sí, yo soy bien loca

Que nadie nunca pudo entender

Solo por mi forma de ser

(Eh

Que digan

Que hablen)

(Eh

Que digan

Que hablen)

(Eh

Que digan

Que hablen)

Que digan lo que quieran (one, two, three, four)

Que digan lo quieran de mí".