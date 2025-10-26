LaLiga
Johnny Cardoso completa al Atlético de Madrid
Simeone cuenta por fin con el estadounidense para enfrentarse al Betis, su antiguo equipo
Los fichajes del Atlético esta temporada entraron con mal pie. Baena se perdió varios partidos por una apendicitis, Almada, otros cuantos por una lesión muscular y Johnny Cardoso sólo ha podido jugar los tres primeros partidos de Liga este curso por una lesión de tobillo.
Simeone lo había reservado contra el Villarreal en Liga con la idea de que fuera titular en Champions contra el Liverpool. Pero el centrocampista sufrió un esguince en un entrenamiento entre los dos partidos y desde entonces Simeone no ha podido contar con él.
«Johnny viene haciendo un esfuerzo enorme para poder volver con el equipo. Volvió hace poquito, tuvo una recaída mínima, pero tuvo un compromiso enorme para recuperarse lo más rápido posible. Empezó a entrenarse esta semana muy bien con nosotros», explica Simeone. «Contra el Betis va a estar acompañando al equipo y ya empieza a estar en esa línea que necesitamos. Creemos en él, buscamos que tenga su mejor versión y para eso tendrá que exigirse bastante», añade el preparador rojiblanco.
Johnny es el mediocentro que Simeone llevaba años buscando y que, por fin, le ha llegado esta temporada, pero apenas ha podido disfrutarlo. Ahora que regresa Koke, el capitán, se ha hecho el dueño de esa posición, con un rendimiento elevado en algunos partidos importantes, como en el derbi contra el Real Madrid.
Desde el comienzo o desde el banquillo, la idea de Simeone es que sea un jugador importante. «A los nuevos les transmitimos siempre la importancia de los minutos. A lo largo de estos años nos ha dado un gran rendimiento la gente que ha entrado desde el banco: Uno no firma que va a ser titular tantos partidos», dice el Cholo.
