Jonny Poulter, hooligan del Liverpool: “Simeone es…”

La polémica que encendió Anfield no terminó con el pitido final. Diego Simeone se cruzó con un aficionado en la grada tras la derrota del Atlético de Madrid, una imagen que desató especulaciones sobre lo que pudo haberse dicho en el intercambio. Ahora, ese hincha del Liverpool, Jonny Poulter, ha respondido públicamente para ofrecer su versión y cargar directamente contra el técnico argentino.

"Creo que es un poco cobarde". Con esa frase arrancó Jonny Poulter su vídeo en redes sociales, en el que quiso explicar lo ocurrido en el choque de Anfield y defenderse de las acusaciones que circularon tras su cruce con Diego Simeone.

El aficionado del Liverpool negó de forma tajante haber proferido insultos racistas o alusiones a la guerra de las Malvinas. "No hubo nada racista dicho por mí o por cualquier otra persona, nunca hubo una mención de la guerra de las Malvinas", recalcó. Según su relato, sus palabras se limitaron a gritos de celebración tras la victoria: "Lo único que dije fue ‘hey, fuck off, hemos ganado’, lo normal cuando tu equipo vence".

Poulter explicó que esas expresiones fueron una reacción al propio comportamiento del banquillo rojiblanco. Recordó que cuando el Atlético marcó el empate, Simeone y su asistente celebraron de cara a la grada. "Su ayudante vino y nos lo gritó también. Obviamente se le llamó 'shithouse' o lo que fuera", señaló.

Britain Soccer Champions League ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El aficionado cargó especialmente contra la actitud del entrenador en la sala de prensa posterior al partido. "El hecho de que le preguntaran qué se dijo y no respondiera, que simplemente se levantara y se fuera, lo dejó abierto a la especulación para todo el mundo", lamentó. Ese silencio, según él, fue el origen de la ola de mensajes que recibió en redes sociales acusándolo de ofensas que asegura no haber cometido.

Además, Poulter acusó directamente al asistente de Simeone de haber escupido en su dirección en medio de la tensión. Un episodio que, según su versión, fue tan desagradable como inesperado. Con estas palabras, el aficionado inglés buscó zanjar la polémica y ofrecer su versión, centrada en negar cualquier insulto grave y en responsabilizar al técnico rojiblanco de haber dejado abiertas todas las dudas.