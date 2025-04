Juanma Castaño pregunta a Athena del Castillo si es "muy facha" y ella no se calla

Athenea del Castillo, una de las figuras más destacadas del fútbol femenino español, fue entrevistada por Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. La charla transcurrió entre risas, momentos personales y reflexiones deportivas, pero fue una pregunta directa del periodista la que terminó marcando el tono más comentado de la noche: “¿Eres muy facha?”, le lanzó Castaño, con la familiaridad que permite el formato radiofónico y la confianza con la entrevistada.

La cuestión aludía a una polémica reciente en redes sociales. Algunos usuarios habían bautizado a la jugadora como “Athenea del Caudillo”, una etiqueta cargada de ironía que mezclaba su nombre real con referencias franquistas. Además, las bromas se extendieron al terreno de juego, jugando con la idea de que actúa como extremo derecho, tanto en el campo como —según ellos— en su ideología. Las especulaciones se dispararon después de que su pareja compartiera una fotografía en el Valle de los Caídos, lo que muchos interpretaron como una señal política.

La sincera respuesta de Athenea a si es de extrema derecha

La respuesta de Athenea fue clara, serena y sin rodeos. “Para nada, yo no lo entiendo. Para mí es una falta de respeto, pero que la gente haga lo que le da la gana”, declaró. Mostró sorpresa por la viralidad de una imagen en la que, según aclaró, ni siquiera aparece. “Yo no salgo en esa foto y no lo entiendo. Además, es una foto que se sacó sin ninguna intención. La gente está muy equivocada, se monta unas películas tremendas”, añadió.

Lejos de dejarse llevar por la crispación o la necesidad de justificarse en exceso, la futbolista adoptó una actitud despreocupada. Afirmó que este tipo de comentarios no le afectan y que no pierde el tiempo tratando de responder a quienes la critican en redes sociales. “Yo estoy contenta con lo que piense mi familia, mis amigos y la gente que me quiere, que sabe lo que hay”, subrayó, mostrando que su foco está puesto en su entorno cercano y en su trabajo, no en el ruido de internet.

"Dicen que juega de extrema derecha"

Además, Del Castillo no dudó en tomarse con humor la ironía que algunos utilizan para atacarla: “Me río con ello. Igual que dicen que juego de 'extrema derecha'... pues no pasa absolutamente nada”, dijo . Su tono fue natural, sin imposturas, dando a entender que se siente cómoda con quien es y que las etiquetas externas no la definen.

Lo tiene muy claro la jugadora del Real Madrid: "La gente si quiere hacer daño que lo haga, aunque me parece que hay que tener muy poca personalidad para perder tu tiempo en alguien que no te hace ni puñetero caso, pero si queréis seguir criticándome no me importa".