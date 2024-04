Judas, fascista...: las redes se comen a Carlos Herrera por su explicación de por qué dejó de ser del Barça

Carlos Herrera no pudo reunir los avales necesarios para presentar su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. El periodista necesitaba 21 apoyos de la Asamblea General para poder acceder a los comicios, pero se quedó lejos de ese mínimo y Pedro Rocha será investido próximamente como nuevo mandatario de la RFEF.

Más Noticias Fútbol Así anunció Carlos Herrera su candidatura a la Federación: éstas son sus primeras propuestas

En una entrevista que ofreció en El Partidazo de la Cadena COPE, Carlos Herrera reveló los seis clubes que le brindaron su apoyo: Real Betis, Villarreal, Rayo Vallecano, Getafe, Levante y Ponferradina. Una cifra que le dejaba fuera de la carrera electoral.

Sin embargo, en las últimas horas se ha vuelto viral no por su candidatura a la RFEF sino por la explicación que ofreció hace tiempo sobre su renuncia a seguir siendo culé. Aprovechando su deseo de presidir la Federación, varios medios catalanes - Como Mundo Deportivo- restacataron sus palabras sobre el Barça y las reacciones no se ha hecho esperar.

El locutor había en diversas entrevistas que siempre fue del Barça y del Betis, pero que ciertas actitudes le hicieron 'romper' con el club azulgrana. "Soy bético. Barcelonista he sido muchos años también, lo que pasa es que a raíz del posicionamiento del Barça con el independentismo catalán, del que soy feroz enemigo, dije que nunca más. Y nunca más ha sido. Una pena", afirmó en unas declaraciones al programa de Bertín Obsborne "Mi casa es la tuya".

Un club al servicio de delincuentes

“¿Es llamativo que instituciones de la sociedad civil catalana esenciales para notables equilibrios, como por ejemplo el Barça, pueden ser víctimas de desafección en amplios espacios como consecuencia de haber apoyado, primero, a delincuentes, a condenados y, además, sumarse como hacen los Guardiolas, Hernández y otros a la actuación de toda esta gentuza? Pues ustedes verán, pero es un club al servicio de delincuentes. En ese momento dejé de ponerme la camiseta de Barca”, sentenció.

Ahora sus palabras, pronunciadas hace ya algunos años, ha provocado un auténtico incendio en "X donde no han faltado los insultos al comunicador.

"Eres un judas", "Eres tan del Barça como Pedrerol". "Tú nunca has sido del Barça, de equipo no se cambia", "fascista, vividor no te queremos en el Camp Nou", son algunos de los comentarios que inundan la red social.