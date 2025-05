Un jugador del Bayer Leverkusen avisa al Real Madrid sobre Xabi Alonso: "Quiere que todos corran"

La llegada de Xabi Alonso al Real Madrid levanta múltiples incógnitas. El técnico español dirigirá al club blanco durante el Mundial de Clubes, por lo que los jugadores deberán adaptarse a nuevo estilo de juego.

Resulta difícil pensar que en apenas 15 días el Real Madrid mostrará otra cara en cuanto a fútbol se refiere, pero lo cierto es que Xabi tratará de imponer su modelo de juego desde el primer día, y se espera que se puedan observar algunas modificaciones.

Y es que estos cambios van desde diferentes alineaciones, pasando por algunos cambios de posición hasta el esquema que empleará el técnico tolosarra. Sin embargo, una de las expectativas más grandes sobre Xabi Alonso está en el estilo de juego, y un jugador del Bayer Leverkusen ya ha advertido al Real Madrid.

Aleix García avisa a los jugadores del Real Madrid

Durante una entrevista para El Larguero de la Cadena Ser, Aleix García, mediocentro del conjunto alemán, se mojó ante las preguntas de los periodistas. Y es que existen muchas dudas sobre la idea que planteará Xabi Alonso en el Real Madrid, y el español ha intentado despejarlas.

Cuándo el futbolista fue preguntado sobre el posible sistema del tolosarra en el Madrid, Aleix mantuvo la incógnita: "Sinceramente, hablándolo con él antes de acabar la temporada, creo que no lo tiene del todo claro. Al final el 5-2-3 le ha ido muy bien en el Leverkusen, pero también hay que analizar al perfil de jugadores que tiene el Madrid y ver si le encaja este sistema".

En cuanto al carácter de sus equipos, el futbolista se mostró muy seguro de lo que exigirá a los jugadores del club blanco: "Si Mbappé se ahorra una carrera, no sé cómo lo va a gestionar Xabi, pero seguro que en el postpartido lo va a poner. Quiere que todos los jugadores corran y que todos estén involucrados en defensa. Hablando con él, sé que quiere intentar involucrar a los jugadores de ataque, sobre todo que tengan ese esfuerzo, un mínimo para que los que estén por detrás tengan más facilidad de recuperar el balón”.

El día a día de Xabi Alonso

También fue preguntado sobre cómo es Xabi Alonso en el día a día como entrenador. El exjugador del Real Madrid aparenta ser una persona muy tranquila pero exigente, y así lo confirmó Aleix en la entrevista.

"Para mí es muy cercano. Al final él ha tenido un feeling especial con los jugadores gracias a los títulos que ganaron. Pero luego, cuando tiene que pegar cuatro gritos, los pega. No le gusta el cachondeo. Le gusta que en el entrenamiento es la hora de trabajar. Al final él ha sido futbolista y sabe cómo gestionar el vestuario. ¿Estricto con la puntualidad? Nosotros hemos tenido algún caso de jugadores importantes que han llegado tarde a una convocatoria de partido y los ha dejado en el banquillo. Pero cada club es distinto, no sé si en el Madrid tienen esa filosofía de ser tan estrictos con eso. ¿Hacerlo con Mbappé o Vinicius? No sé cómo lo va a gestionar Xabi, supongo que le va a costar, aunque el grito, la bronca y la multa la van a tener igual”.

Así es el exclusivo barrio donde vive Xabi Alonso en Madrid

Tras su paso por el Bayer Leverkusen, Xabi Alonso vuelve junto a su mujer, Nagore Aramburu, y sus tres hijos a Madrid para continuar su carrera como entrenador, pero esta vez en el Real Madrid. A diferencia de otros famosos que viven en zonas como La Finca o La Moraleja, Xabi Alonso ha elegido uno de los barrios más exclusivos del centro de Madrid donde ya vivió.

En pleno centro de Madrid, muy cerca del Santiago Bernabéu, Xabi Alonso y Nagore Aramburu ya han sido vistos en su nueva casa antes de la presentación oficial del nuevo entrenador. En el exclusivo barrio de El Viso, el técnico vivirá junto a su familia en un chalé de cinco plantas y valorado en 15 millones de euros.

El barrio de El Viso, dentro del distrito de Chamartín, es famoso por sus largas calles arboladas y situarse cerca del conocido Paseo de la Castellana. La zona residencial es todo lujo en pleno centro, garantizando privacidad y tranquilidad a sus residentes. Además, no es el único miembro del Real Madrid que vive por la zona, donde también reside el presidente del club blanco, Florentino Pérez.