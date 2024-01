Lamine Yamal pide perdón por la eliminación de Copa del Barcelona y después lo borra

Es más que cuestionable que un jugador tenga que pedir perdón por perder un partido de fútbol, pero quien no tiene que hacerlo, desde luego, es un chico de 16 años. Lamine Yamal, la joven perla del Barcelona, tuvo un encuentro de cuartos de Copa contra el Athletic Club con muchas emociones. Por un lado, de alegría, por el golazo que marcó y por su actuación en general, ya que fue el más peligroso de su equipo. Por otro, de pena, porque tuvo dos oportunidades claras cuando el choque iba 2-2 que desaprovechó. Ambas las tiró fuera. La segunda, cerca del final de los 90 minutos, después de regatear a Julen Aguirrezabala. Es zurdo y al chutar con la derecha se le marchó alto.

“Se las ha generado él, no hay nada que reprocharle. Es un chaval de 16 años que está jugando de maravilla”, dijo Xavi, que se mostró decepcionado por la eliminación y "orgulloso" por haber jugado con tantos jóvenes, porque también participaron Cubarsí, Fort, Guiu... "Creo que esto puede ser el comienzo de algo, esté yo de entrenador o no", afirmó el preparador catalán.

Lamine Yamal fue sustituido en la prórroga y se fue enfadado. Después, escribió esto en sus redes sociales.

“Lo dejamos todo y no se dio. Perdón culers por los errores. A seguir trabajando, no conozco otro camino”, puso en sus redes sociales. Después, borró la publicación. No podía quitarse de la cabeza sus dos oportunidades e incluso abandonó San Mamés llorando, según contaron en la "Ser". Recibió el consuelo de los compañeros, el entrenador y también del presidente, Joan Laporta. Su presencia y la del resto de jóvenes es de las mejores noticias que está teniendo el Barcelona esta temporada, pero sin olvidar la edad que tienen y que no pueden ser la solución a los problemas del club. Con 16 años (cumple 17 en julio), Lamine Yamal ya ha disputado 30 partidos con el primer equipo azulgrana, en los que ha marcado tres goles y ha repartido tres asistencias. Messi, por ejemplo, se estrenó en partido oficial con 17 años, 3 meses y 22 días e Iniesta no se hizo titular indiscutible en el Barcelona hasta después de la final de la Champions que el conjunto español ganó al Arsenal en 2006 (tenía 22 años), duelo que empezó en el banquillo, aunque salió al descanso y fue clave en la remontada contra el equipo, por aquel entonces, de Henry y Cesc. Es verdad que la tendencia actual es a que los chicos debuten cada vez más jóvenes.