El mensaje más emotivo del Lobo Carrasco a Xavi: "Debía salir por la puerta grande"

El Barça es un polvorín. Laporta está filtrando a los medios que el adiós de Xavi es un hecho. Sin embargo, el técnico catalán afirma que no sabe absolutamente nada y que se siente arropado. Los malos resultados, el mal juego y algunas declaraciones en rueda de prensa son el aliciente que precipitan la salida del entrenador. Eso sí, en el último partido en casa el abucheado fue Laporta. La afición pidió a Xavi que siguiese. Un hecho sin precedentes, puesto que con Koeman no se llegó a dar una situación tan extrema como esta.

"El Barcelona está metiendo en la trituradora entrenadores y eso es una mala señal siempre. La cantera es calidad y no necesidad porque ya lo han demostrado los chicos. Si Xavi se va, pienso que puede pasar algo grande porque, de la misma manera que no he visto agitación con el barcelonismo, también creo que son momentos en los que se quiera salvar está perjudicando gravemente al Barcelona. Hay que ver hacia dónde va a ir la salida de un técnico como Xavi que no ha recibido una respuesta negativa de la afición al no estar a la altura en cuanto a fútbol respecto a la temporada anterior. Xavi lo tenía todo para salir por la puerta grande, pero cuando dejas pasar el tiempo en estas nos encontramos. Es una situación muy dura", afirmó el Lobo Carrasco en "El Chiringuito".

La gestión de Laporta está dejando muchas dudas, ya no solo a gente del Barça, sino a leyendas del mundo del fútbol. "Lo mejor que hizo Laporta fue poner esa pancarta. Se ganó el voto de Cataluña poniendo la pancarta cerca del Bernabéu. Pero a partir de ahí dejó de tener ideas...", alegó Guti en "El Chiringuito". Una afirmación que luego fue aprobada por otros muchos tertulianos que respaldaron al exmadridista.