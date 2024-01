Los otros números del banquillo culé: este es el sueldo de Xavi Hernández al año

El anuncio del adiós de Xavi Hernández tras la humillante derrota del FC Barcelona ante el Villarreal sigue generando un gran debate. "Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo. He pensado en el club, en el presidente, en Deco y sobre todo en los jugadores, que necesitan un cambio de dinámica. No se merecen esta situación. Así, sin más. Pensándolo con mi mujer, con mi hermano, con el staff... con naturalidad. No quiero ser un problema para el Barcelona, es lo último que quiero ser. La gran solución pasa por dejar de ser entrenador el 30 de junio. Lo he ido meditando. Lo tenía decidido hace unos días, pero creo que es el momento" afirmaba el técnico blaugrana tras una cumbre celebrada nada más concluir el encuentro.

Su marcha deja un sinfín de dudas en el barcelonismo sobre quien será su sucesor, si Xavi aguantará hasta la fecha anunciada o por qué aplazar su salida hasta el 30 de junio y no hacerlo ahora. La consecución de la Liga y la Supercopa llevó al club a anunciar el pasado septiembre la renovación del técnico hasta 2025 con opción a un año más y con un considerable aumento de sueldo.

Y tal vez esto último es lo que ha llevado al técnico a alargar su salida. Xavi parece dispuesto a llegar a un acuerdo y perdonar -como ya hizo Gerard Piqué- su último año de contrato pero marcharse ya y decidirlo de manera unilateral le habría supuesto una gran pérdida económica. ¿Cuánto cobra Xavi Hernández?

La leyenda blaugrana cogió las riendas del club en 2021. Xavi regresaba a casa con un salario anual de 3'9 millones de euros por temporada, lo que suponía 325.000 euros al mes, 75.000 euros semanales y 15.000 euros diarios.

Un considerable aumento

Sin embrago, la renovación de su contrato supuso un considerable aumento de sus emolumentos. Según adelantó RAC1, con el nuevo acuerdo hasta 2025 con opción a un año más, el técnico blaugrana doblaba su sueldo. Pasaba a cobrar ocho millones brutos, además de cuatro kilos a repartir para el staff. 12 millones de euros brutos en total. Una razón de peso para continuar hasta el 30 de junio y negociar una salida pactada con el club.

Xavi Hernández es una leyenda del FC Barcelona. El actual técnico azulgrana permaneció durante 17 temporadas -más los años como canterano- en el club, en las que lo ganó todo. 8 Ligas, 6 Supercopas de España, 4 Champions, 3 Copas del Rey, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes que lo convierten en una de las grandes instituciones del Barça.

Después de marcar una época como jugador quiso hacerlo como entrenador pero las tensiones en Can Barça y el pésimo nivel demostrado por el equipo lo colocaron en el disparadero. Con el adiós anunciado de Xavi comienzan a sonar los primeros nombres para el banquillo blaugrana pero aún queda por ver como reaccionará el equipo el resto de la temporada.