Denuncian la campaña de desprestigio que sufrió Iñigo Martínez por agarrar una estelada

Iñigo Martínez, al que muchos no perdonaron que ondease la estelada en la rúa en la que el Barcelona celebró el título de Liga, no ha sido convocado por Luis de la Fuente para la Final Four de la Nations League. Aún así, el nombre del central vasco durante la última sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. En ella, Etna Estrems Fayos, diputada de Esquerra Republicana de Catalunya, habló sobre la campaña de desprestigio que sufrió Iñigo Martínez por agarrar la estelada.

“En Cataluña muchas personas cuando se juegan competiciones de selecciones no tienen la posibilicad de identificarse con una seleccion. En Cataluña el deporte de base tiene una implantación brutal, pero los deportistas que formamos nunca podrán jugar con la selección de su país, porque ustedes, a golpe de ley, les van a coaccionar y obligar a jugar bajo la bandera de España”, comenzó diciendo Etna Estrems Fayos, que instó al Gobierno a “arreglar esta anomalía”.

Continuando con su alegado, Etna Estrems Fayos añadió: “Ustedes y sus socios usan el deporte y selecciones deportivas para impulsar su idea de nación y patria única. Los colores en el deporte se sienten o no, son como el amor, no se pueden imponer. Es mala idea intentarlo”.

La alusión de la diputada de Esquerra Republicana a Iñigo Martínez

“¿De qué tienen miedo? ¿De que se les quede una selección de fútbol sin talento o que alguien les ponga en marcha una campaña de desprestigio brutal como la que se hizo con Iñigo Martínez por agarrar una estelada? Estamos hablando de una reivindicación de identidad y orgullo colectivo”, concluyó la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya haciendo alusión a Iñigo Martínez.