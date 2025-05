De Iñigo Martínez a la Volta o Moto GP: el deporte como arma del independentismo para ofender a España

La “guerra de banderas” forma parte del deporte español desde hace décadas. Los sectores más radicales del soberanismo catalán y vasco siempre han visto las competiciones deportivas como una plataforma para lo que ellos llaman la “internacionalización del conflicto”. Este fin de semana una nueva polémica incendiaba las redes sociales tras el gesto de Íñigo Martínez en la rúa del FC Barcelona.

El defensa vasco fue uno de los más expresivos durante la celebración. Con una ikurriña colgada a la espalda no dudo en ondear una estelada gigante. También tuvo un gesto con su pueblo natal, enseñando una camiseta de Ondarroa Arraun Elkartea que más tarde publicó en X.

"No debería volver a jugar con España"

Su gestos no pasaron desapercibidos en redes sociales donde muchos le acusan de separatista e incluso piden que no vuelva a ser convocado por Luis de La Fuente por su "odio a España". Mientras los culés ven en el gesto un "motivo suficiente para un contrato vitalicio".

"Si tienes cojones para llevar una estelada tenlos también para rechazar ponerte la camiseta de la selección", "Íñigo Martínez no debería volver a vestir la camiseta de la selección española nunca más", "Que vergüenza lo de Íñigo Martínez y la estelada. Espero que sea igual de coherente y rechace jugar con España" o "Iñigo Martínez hace por desgracia lo que ha vivido en Euskadi, odio desde pequeño a España y locura separatista", son algunos de los comentarios que inundan las redes sociales.

Sin embargo, este es solo el último capítulo del uso del deporte como arma independentista.

La campaña de la ANC

El pasado mes de marzo la guerra de banderas daba un salto a la Volta gracias a una campaña impulsada por la ANC. La primera etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña terminó en Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), con victoria del joven ciclista británico Matthew Brennan ( Team Visma ), en un final de infarto. Pero una vez más, el protagonismo no recayó en los ciclistas sino en una imagen que dejó a las claras que la carrera estaba siendo de nuevo utilizada con fines políticos. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) hizo un llamamiento a "llenar de esteladas" todo el recorrido de la Vuelta ciclista a Cataluña.

Por este motivo, las asambleas territoriales de la entidad recibieron a los ciclistas en “localizaciones estratégicas” de las siete etapas. Desde la ANC subrayaron que la competición "iría acompañada de un gran impacto mediático internacional" que podría beneficiarles "para dar eco a su causa" y por eso convocaron a los ciudadanos a asistir. Un llamamiento planteado como un nuevo agravio a España que se hizo visible durante el primer día.

"Victoria épica de Matthew Brennan bajo las esteladas a la primera etapa de la Volta Catalunya. Nosotros también lucharemos hasta el final: ¡la independencia! ¡Gracias a todo el mundo que se ha unido a la convocatoria!" publicó la ANC en su perfil de "X".

En febrero de 2023, en la Volta a la Comunidad Valenciana, el Ineos generó un agrio debate porque en el cartel con el que anunciaba a sus ciclistas, dio a estos libertad para elegir la bandera que les representa y mientras el granadino Carlos Rodríguez eligió la bandera española, los dos vascos prefirieron obviar esa bandera y elegir otra que piensan que les representa más. En el caso de Omar Fraile optó por la Ikurriña y en el caso de Castroviejo, quizá porque veía lo polémica que se podía crear y que sí, se ha creado, optó por la bandera del equipo Ineos.

Las reacciones no se hicieron esperar y una de la más llamativa ha sido la del piloto Roberto Mehri, que saltó en Twitter. “No le encuentro la gracia a estas tonterías… Me parece una falta de respeto total”, escribió indignado en su perfil.

Una larga lista de agravios

Unos casos que se suman a una larguísima lista de competiciones que han generado un debate político por el vínculo entre soberanismo y deporte. En agosto de 2022, en una prueba de bicicleta en Reinosa sonó el himno catalán como si fuese un país más a la misma altura que el resto de los participantes, entre ellos España.

En 2020, una estelada en las gorras oficiales de Moto3 del Gran Premio de Cataluña de Motociclismo generaba un lío monumental. Pero aún hay muchos más momentos para la polémica.

Estos son otros 10 momentos en los que la “guerra de banderas” empañó el deporte:

1. Barça: un clásico en las gradas

Exhibición de banderas «esteladas» y consignas independentistas en un partido del Barça contra el Real Madrid el pasado octubre larazon

La batalla de las esteladas es un clásico en el FC Barcelona. Desde que en 2016 la Delegación del Gobierno en Madrid prohibiera mostrar estas banderas a los aficionados del Barcelona presentes en la final de la Copa del Rey ante el Sevilla, se sucedieron sentencias que vetaban su uso o anulaban la prohibición amparados en la libertad de expresión. Una guerra que se extendería al plano internacional cuando, en 2016, la UEFA multaba con 150.000 euros al Barça por la acumulación de expedientes en cuanto a la exhibición de esteladas en la Liga de Campeones, sanción que se unía a la de 40.000 euros impuesta por el mismo motivo durante un partido ante el Bayer Leverkusen en 2015. El club blaugrana llevó su batalla al TAS hasta que UEFA y Barça firmaban la paz en 2017.

2. La ikurriña de Griezmann

En 2011, el hoy delantero del Atlético de Madrid provocaba un sonoro escándalo en Getafe. Griezmann fue el protagonista inesperado del partido ante el Getafe después de que celebrara su gol dirigiéndose a la afición del Getafe y señalándose la ikurriña que lucía en la elástica de la Real Sociedad. El enfado de la afición del equipo madrileño fue tal que el futbolista se vio obligado a pedir perdón.

Griezmann aseguró que se había equivocado y pidió disculpas a la afición del Getafe: “Si hubiera sabido que la gente se iba a enfadar tanto, no lo habría celebrado así. Pido perdón si ha molestado. Cuando marco un gol me comporto como un niño y lo he hecho sin darme cuenta”, afirmó.

3. NBA y Euroliga

El deporte de la canasta tampoco ha sido ajeno a la propaganda independentista. En octubre de 2019, el grupo de Castellers de Vilafranca provocó una gran polémica en EE UU al desplegar una estelada en un partido de pretemporada de la NBA entre los Warriors y los Timberwolves. Tras formar dos castells en mitad de la pista desplegaron dos banderas: la de EE UU y una estelada.

Estelada en la NBA Twitter La Razon

Ese mismo año, los periodistas que cubrían el partido entre el CSKA y el Barça de la Euroliga se llevaron una sorpresa al recibir el dossier de prensa. Como compartió Manel Alías, corresponsal de TV3 y Catalunya Radio en Moscú, mientras que al lado del CSKA aparecía la enseña del país, al lado del Barça no sólo no aparecía la española, ni siquiera la oficial catalana, sino que habían colocado la bandera independentista catalana, la estelada.

4. Maialen Chourraut y los Juegos

En 2012, un voluntario de los Juegos Olímpicos celebrados en Londres solicitó a los familiares de la deportista vasca Maialen Chourraut que escondieran su ikurriña durante la prueba de eslalom K-1, en la que la española obtuvo la medalla de bronce.

Las reglas indican que sólo se permiten banderas de los países que compiten en los Juegos Olímpicos. Así, sí se permiten las de Inglaterra, Gales o Escocia, por ejemplo. “Las banderas de las naciones bajo el paraguas de delegaciones olímpicas participantes pueden mostrarse sin restricciones”, señala la norma.

5. Mundial de Natación

En agosto de 2019, una estelada irrumpía en la celebración del campeonato celebrado en la ciudad surcoreana de Gwangju. El nadador Pere Balcells aprovechó el podio para desplegar la bandera independentista. El catalán ganó el oro en los 100 metros braza en la categoría de más de 65 años, con un tiempo de 1:16.49.

6. El caso de Bixintxo Bilbao

En 2029, Bixintxo Bilbao, el jugador de pelota vasca fue sancionado por mostrar la ikurriña en el podio del Mundial. Este acto, que vulneraba las normas, fue castigado con un año de sanción. Sin embargo, la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), levantó finalmente la sanción al pelotero francés.

El presidente de la institución, Xabier Cazaubon, denunció haber ha recibido presiones que le llevaron a tomar esta decisión y aseguró que las amenazas recibidas tenían “objetivos claramente políticos buscando logros alejados de los valores del deporte universal”.

7. Vídeo promocional de la UEFA

En 2018, un vídeo promocional de la UEFA correspondiente al partido de la quinta jornada de la Champions League entre el Barcelona y el Roma incluyó una imagen de aficionados azulgranas animando a su equipo con banderas independentistas. La imagen resultaba curiosa si se tenía en cuenta que la UEFA había multado en dos ocasiones al club catalán por la exhibición de esteladas en los partidos de la máxima competición continental. El organismo que dirige el fútbol europeo tuvo que admitir el error y retirar el vídeo.

8. El ataque a Carlos Coloma

Un independentista tira al ciclista Carlos Coloma tras estamparle una estelada en la cara Instagram La Razon

[[H3:[[H3:Esta ha sido sin duda una de las situaciones más bochornosas con la estelada como protagonista. En Febrero de 2019, el ciclista español, medallista olímpico de bicicleta de montaña ensufrió un lamentable incidente durante la, celebrada en Bañolas (Gerona). Durante el transcurso de la competición, el ciclista cayó al suelo después de que una persona le colocase una estelada en la cara . “Es bochornoso usar el deporte para reivindicaciones políticas”, afirmó el propio Coloma.[[H3:

9. Marc Márquez, el “falso indepe”

Ridículo monumental de los radicales independentistas. En 2012, Marc Márquez se proclamaba en Valencia campeón del mundo de Moto2. Sin embargo, en Cataluña estaban más preocupados de la bandera española que el piloto de Cervera cogió para celebrarlo, que de valorar y festejar el triunfo. Así que el grupo de Facebook “Un país Cataluña, una lengua el catalán, Un sueño? la libertad” decidió hacer un burdo fotomontaje y sustituir la bandera española que lució el piloto por una estelada. Muchos afearon en redes sociales la bochornosa manipulación.

Fotomontaje de Marc Márquez Facebook La Razon

]]

10. El enfado de Nadal en Río 2016

]]

]]

El 12 de agosto de 2016, Rafael Nadal y Marc López lograron la medalla de oro de dobles masculino en los Juegos deRío tras imponerse en la final a la pareja formada por los rumanos Florin Mergea y Horia Tecau. Nadal se enfadó de camino al podio en la pista central al percatarse de la presencia de una estelada en una de las gradas. El manacorense, visiblemente contrariado, señaló la bandera y negó ostensiblemente con la cabeza mientras comentaba la situación con su compañero Marc López.]]