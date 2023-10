Lewandowski se apunta al Clásico: el Barcelona da la lista de convocados a cuatro horas del comienzo del Clásico

El Barcelona ha apurado hasta el último momento para dar a conocer la lista de convocados para el Clásico del fútbol español. La plaga de lesiones de los últimos meses ha afectado a algunos de los jugadores más importantes de la plantilla (Lewandowski, De Jong, Pedri, Raphinha y Koundé), que en un principio estaban descartados para enfrentarse al Real Madrid, pero en el último entrenamiento se unieron al grupo todos menos Sergi Roberto. "A mí también me ha sorprendido", contestó Xavi sobre la presencia de esos futbolistas en esa sesión previa al encuentro, el día antes del gran partido, pero todavía esperó 24 horas para confirmar los jugadores disponibles. "La idea es no forzar. Si no están al cien por cien no jugarán", dijo también el técnico.

Finalmente los elegidos se han hecho públicos a poco más de cuatro horas del comienzo. Entre los convocados están Raphinha, Lewandowski y Koundé. El resto de lesionados deben apurar la recuperación, además ahora tienen días pues la próxima semana no hay Champions, hay Copa del Rey en una ronda en la que el Barcelona no participa por ser uno de los equipos que en enero juega la Supercopa. La lista la completan Ter Stegen, Cancelo, Balde, Araujo, Iñigo Martínez, Gavi, Ferran Torres, Iñaki Peña, Joao Félix, Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Gündogan, Lamine Yamal, Fermín, y los canteranos Astralaga, Casadó, Cubarsí, Guiu y Fort.

Estos son todos los convocados:

La duda ahora es saber si aparte de estar en la lista, alguno puede ser titular o esperarán en el banquillo por si hace falta su presencia en la segunda parte. El que más probabilidades tiene de jugar es Lewandowski, por la posición que ocupa. En las últimas jornadas, los chicos de La Masia han sido los que han logrado sacar los triunfos. Ante el Athletic Club fue un gol de Guiu, que a los 33 segundos de saltar al campo en lo que era su debut con el primer equipo, anotó el 10 definitivo. En Champions contra el Shakhthar fue Fermín el futbolista más importante, además autor del segundo gol en un encuentro que finalizó 2-1. El Barcelona, eso sí, ha sacado los resultados sin mejor versión en el juego. En ese sentido ha echado de menos a De Jong, que estaba en su mejor momento desde que llegó al Camp Nou, y Pedri. A estos los seguirá añorando en el Clásico.

"No es un partido decisivo", opinó Xavi, y también Ancelotti. Ganar o perder estos duelos siempre da moral, coincidieron también ambos técnicos, pero queda todavía mucha Liga por delante (sólo es la jornada 11) y la distancia entre ambos equipos es de un punto a favor de los madrileños.